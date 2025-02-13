Прокуроры ЯНАО определили главные задачи на 2025 год

В Салехарде 14 февраля состоялась коллегия прокуратуры ЯНАО, в заседании принял участие заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев. На коллегии подвели итоги работы ведомства и определили основные задачи на текущий год, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Отдельно Сергей Зайцев остановился на задачах, которые предстоит решить в этом году. В первую очередь он обратил внимание на ситуацию в сфере ЖКХ, была поставлена задача проконтролировать проводимые мероприятия по снижению аварийности на коммунальных сетях, ремонту и замене ветхой инфраструктуры, в том числе в рамках концессионных соглашений», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале.
В социальной сфере прокуратура возьмет на особый контроль вопросы:
- надзорного сопровождения строительства и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры;
- вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами, необходимость приведения в порядок мусорных полигонов;
- должна быть обеспечена системная защита социальных прав граждан, в первую очередь пожилых людей, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей и несовершеннолетних; особое внимание к проблемам участников специальной военной операции и членов их семей.
В сфере противодействия преступности:
- усиление надзора за проблемой с раскрываемостью криминальных деяний в сфере телекоммуникационных технологий, мошенничеств и сбыта наркотиков;
- профилактика преступности, в том числе в подростковой среде и ранее судимыми лицами;
- поставлена задача силами надзора повысить качество уголовного судопроизводства, раскрываемость криминальных деяний.
Зайцев прибыл на Ямал с рабочим визитом 13 февраля, в тот же день он провел личный прием граждан. Он также встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, обсудив вопросы ЖКХ, снабжения жителей питьевой водой и уборки снега в городах округа.
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