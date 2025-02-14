Друг Трампа, посетивший Москву с заданием: кто такой Стив Уиткофф, ответственный за диалог с РФ

Президент США Дональд Трамп решил поручить ведение переговоров с Россией своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, минуя специализированного дипломата Кита Келлога. О том, кем является Уиткофф, почему выбор президента Америки пал именно на него, и что это будет значить для России — в материале URA.RU.
Поручение Трампа о спецпосланнике в переговорах с Россией
Президент США Дональд Трамп принял решение назначить своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа вести переговоры с Россией, обходя профильного дипломата Кита Келлога. Об этом сообщил заместитель спецпредставителя США по Украине Джон Коул, по информации агентства Reuters.
«Теперь на переговорах будет помогать спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который возглавит переговоры с Россией. Келлог и Коул оба участвуют в переговорах с европейцами и украинцами», — рассказал представитель администрации Трампа.
В то же время, Кит Келлог сохраняет ответственность за ведение диалога с украинскими властями. По словам официального представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, Келлог «продолжает быть ключевой фигурой в команде, занимающейся урегулированием ситуации в регионе».
Дружба с Трампом
Рожденный в 1957 году в Нью-Йорке в еврейской семье, Стив Уиткофф, подобно Дональду Трампу, является миллиардером и владельцем обширной бизнес-империи в области недвижимости. С 1990-х годов он управляет портфелем, который на сегодняшний день включает 51 объект, среди которых здания в таких крупных мировых центрах, как Лондон, Майами и Нью-Йорк, сообщает Mash.
Стив Уиткофф и Дональд Трамп завязали близкие отношения в 1980-х годах. В то время Уиткофф работал в юридической фирме, специализирующейся на недвижимости, где Трамп был одним из его клиентов. На протяжении лет Уиткофф поддерживал Трампа, помогая собирать средства для его политических кампаний и представляя его интересы в судах.
Хотя Уиткофф и не имеет дипломатического образования, Трамп ценит его за другие качества. Как отметил сам Трамп: «У нас есть люди, которые знают все о Ближнем Востоке, но они не умеют говорить как следует... он великолепный переговорщик».
Стиль ведения переговоров
Стив Уиткофф занимает нестандартную позицию в дипломатическом сообществе, и будучи бизнесменом, предпочитает быстро добиваться результатов, не придерживаясь дипломатических традиций и протоколов. Он известен своим прямым и агрессивным подходом к переговорам, что вызывает недоумение у традиционных дипломатов, особенно в Израиле.
С 20 января 2025 года Уиткофф занимает пост спецпосланника США на Ближнем Востоке, где его ключевая роль в достижении перемирия между Израилем и ХАМАС была широко освещена СМИ. По словам Mash, в процессе переговоров, которые велись с участием обеих американских партий, Уиткофф продемонстрировал свой непримиримый стиль.
Однажды, когда переговоры приближались к завершению во время шаббата, он обратился в офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Помощники премьер-министра отметили, что не могут его беспокоить в святой день, на что Уиткофф резко заявил, что ему безразлично, какой сегодня день. В итоге Нетаньяху пошел на контакт и впоследствии принял соглашение о прекращении огня.
Первый визит в РФ
Не так давно Стив Уиткофф приезжал в Москву, чтобы договориться о возвращении американца Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно, сообщал Белый дом.
«Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что г-н Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным Россией», — говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца.
Тайное задание от Трампа
Трамп тайно поручил Уиткоффу заняться переговорами между Москвой и Киевом. О соответствующей поездке американского представителя в Россию сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные источники.
«Несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с русскими. Трамп на личном уровне доверяет Уиткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов, и сказал близким к нему людям, что, по его мнению, у Уиткоффа есть необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине», — написала газета.
По сведениям издания, перед своей поездкой в Москву Уиткофф провел переговоры с близкими союзниками президента России Владимира Путина. При этом в администрации Трампа прокомментировали, что они не обладают сведениями об этом.
Сигнал дружбы Путина и Трампа
Стив Уиткофф также намекнул о будущих отношениях России и США. По его словам, освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать сигналом будущих отношений между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом
«Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем», — заявил Уиткофф.
По словам спецпосланника, взаимодействие между лидерами двух стран имеет большое значение для глобальной политики и может способствовать развитию международных отношений. Уиткофф подчеркнул, что продолжение дружеских отношений между Трампом и Путиным будет полезным для всего мира. «Я считаю, что [в годы прошлого президентства Трампа] их связывала прекрасная дружба...» — добавил политик.
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