11 февраля 2025

Спецпосланник Трампа прибыл в Москву с важной миссией

Стив Уиткофф прибыл в Москву, чтобы освободить гражданина США
© Служба новостей «URA.RU»
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Спецпосланник Трампа приехал в Москву
Спецпосланник Трампа приехал в Москву Фото:

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву Россию, чтобы договориться о возвращении американца Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно, сообщает Белый дом. 

«Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что г-н Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным Россией», — говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца.

Марк Фогел был задержан в августе 2021 года в Москве. В аэропорту Шереметьево его остановили сотрудники таможни после реакции служебных собак. При обыске у Фогела обнаружили марихуану и гашишное масло. Он был приговорен к 14 годам заключения. Ранее он занимал должность сотрудника посольства США в России. По одной из версий, он мог использовать свой дипломатический статус для контрабанды наркотиков.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву Россию, чтобы договориться о возвращении американца Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно, сообщает Белый дом.  «Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что г-н Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным Россией», — говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца. Марк Фогел был задержан в августе 2021 года в Москве. В аэропорту Шереметьево его остановили сотрудники таможни после реакции служебных собак. При обыске у Фогела обнаружили марихуану и гашишное масло. Он был приговорен к 14 годам заключения. Ранее он занимал должность сотрудника посольства США в России. По одной из версий, он мог использовать свой дипломатический статус для контрабанды наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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