Спецпосланник Трампа прибыл в Москву с важной миссией

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву Россию, чтобы договориться о возвращении американца Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно, сообщает Белый дом.
«Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что г-н Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным Россией», — говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца.
Марк Фогел был задержан в августе 2021 года в Москве. В аэропорту Шереметьево его остановили сотрудники таможни после реакции служебных собак. При обыске у Фогела обнаружили марихуану и гашишное масло. Он был приговорен к 14 годам заключения. Ранее он занимал должность сотрудника посольства США в России. По одной из версий, он мог использовать свой дипломатический статус для контрабанды наркотиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.