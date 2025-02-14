Bloomberg раскрыл состав «команды тяжеловесов» Путина для переговоров с США

Президент России Владимир Путин формирует мощную «команду тяжеловесов» для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом, ссылаясь на информированные источники, пишет Bloomberg.
«Владимир Путин собирает команду тяжеловесов с многолетним опытом переговоров с высокими ставками, чтобы противостоять представителям президента США Дональда Трампа за сделку по прекращению войны России в Украине», — сообщает Bloomberg. Эта команда будет стремиться добиться договоренностей с американской стороной, которые могут прекратить военный конфликт в Украине.
По информации издания, в состав войдут как минимум три ключевых переговорщика: помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот выбор подчёркивает решимость Путина добиться благоприятного результата в любых диалогах.
Ранее стало известно, что в переговорную команду США по украинскому конфликту войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолц и спецпредставителя Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
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