МВД РФ предупредило о проблемах в системе безопасности WhatsApp

В мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) обнаружили серьезную проблему в системе безопасности, которая позволяет вредоносным программам проникать в память устройства без ведома самих пользователей. Об этом сообщает МВД РФ.
«Выявлена серьезная проблема в системе безопасности мессенджера WhatsApp, позволяющая шпионскому программному обеспечению автоматически проникать на устройства пользователей без их участия. Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты», — говорится в сообщении Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД РФ. Сообщение передает РИА Новости.
Правоохранители также уточнили, что для заражения устройств не требуется активное участие пользователя, так как установка вредоносного программного обеспечения происходит автоматически. Это значит, что пользователи могут стать жертвами атаки, даже не подозревая об этом и не выполняя никаких действий, таких как открытие файла или переход по ссылке.
Ранее сообщалось о взломе мессенджера в Израиле. Также в РФ пользователи недавно жаловались на массовый сбой в работе мессенджера.
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