Вернуть Россию в G7 и Украину — в переговорный процесс: новые откровения Трампа

Американский лидер Дональд Трамп признал, что исключение России из «большой восьмерки» (G8) было ошибкой. Он также сенсационно заявил, что лично уничтожил БРИКС. По его словам, украинская сторона точно получит место за столом переговоров в рамках урегулирования конфликта, а виноват во всем оказался экс-президент США Джо Байден. Об этих и других не менее громких заявлениях Трампа — в материале URA.RU.
Выбрана дата встречи по урегулированию конфликта
Трамп утверждает, что должностные лица РФ, США и Украины проведут в пятницу, 14 февраля, переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Историческое событие пройдет в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
«У них будет завтра встреча в Мюнхене. Россия там будет с нашими людьми. <...> Украина тоже приглашена. Не уверен, кто именно там будет и от каких стран. Но точно — должностные лица высокого уровня из РФ, с Украины и из США», — заявил глава вашингтонской администрации, отвечая на вопросы СМИ.
США пора исправить ошибку Обамы
По мнению Трампа, Россию исключили из G8 из-за слабости власти, когда страной руководил экс-президент Барак Обама. Действующий американский лидер считает, сейчас — самое время исправлять ошибки прошлого.
РФ входила в Большую семерку с момента основания альянса (1997 год). В 2014 страну исключили из группы после присоединения Крыма.
Украина получит место за столом переговоров
Киевской власти разрешили участвовать в обсуждении мирного урегулирования противостояния с Россией. Такой сигнал Трамп послал офису украинского президента Владимира Зеленского.
Ранее многие политические обозреватели пришли к мнению — у американского лидера свое видение, как завершить конфликт на Украине. Трамп не собирается подстраиваться под нужды Киева или ЕС, отмечают эксперты.
Трамп поверил словам Путина о мире на Украине
Трампу задали вопрос — верит ли он, что Москва стремится к миру на Украине. «Да, я верю, что он [президент РФ Владимир Путин] хочет мира», — подчеркнул хозяин Белого дома. «Я его очень хорошо знаю. Думаю, он хочет мира. Считаю, что он сказал бы мне, если бы это было не так», — добавил американский лидер.
На вопрос о том, доверяет ли он главе РФ в вопросе урегулирования украинского кризиса, Трамп также ответил утвердительно. «Я уверен, что он хочет, чтобы что-то произошло. Я доверяю ему и в этом вопросе», — отметил глава американской администрации. По его мнению, действенные меры, нацеленные на погашение конфликта, могли быть предприняты уже давно.
Вина Байдена за украинский кризис
Всю вину за события на Украине Трамп возложил на бывшего президента США Джо Байдена. Это заявление было сделано во время общения с журналистами в Овальном кабинете.
«Не вижу никакой возможности того, чтобы страна, находящаяся в положении России, могла позволить им [Украине] вступить в НАТО. Задолго до президента [Владимира] Путина Россия была очень сильна. На самом деле я считаю, что именно по этой причине началась война, потому что Байден вышел и сказал — они могут вступить в НАТО. Ему не следовало это говорить», — поделился размышлениями Трамп.
Скорая встреча с Путиным и Цзиньпином по ядерному оружию
Трамп выразил желание организовать встречи с Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Основной темой этих дискуссий будет ядерное вооружение. Глава Белого дома подчеркнул, что стороны встретятся в самом ближайшем будущем.
Трамп похвалил себя за «убийство» БРИКС
По мнению Трампа, объединение БРИКС мертво. Смерть наступила сразу после угрозы США ввести пошлины под 100% на продукцию входящих в альянс стран. Глава вашингтонской администрации ранее лично выступил с требованием ввести соответствующие ограничения.
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