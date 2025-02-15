Медведчук убежден, что Зеленский окажется на скамье подсудимых

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Медведчук считает, что Зеленского предадут
Медведчук считает, что Зеленского предадут Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленский осознает, что даже самый прозападный его преемник, а других на Украине сегодня не осталось, будет обязан усадить его на скамью подсудимых, поэтому на Украине продолжается активная зачистка политического поля», — заявил Медведчук в интервью ТАСС. Он также выразил мнение, что команда Зеленского занимается уничтожением не только политических оппонентов, активистов и инакомыслящих, но и различных ветвей государственной власти.

Медведчук добавил, что устранение активистов приведет к тому, что в стране не останется не только потенциальных лидеров, способных возглавить правительство, но и самого государства, а также власти в его традиционном понимании. По его мнению, будет нечем и некому управлять.

Ранее Медведчук высказал мнение о том, что Зеленский, признаваясь в незнании о том, куда исчезли миллиарды долларов, выделенные США Украине, фактически подписал себе приговор. Медведчук утверждает, что украинский лидер начал предавать своих ближайших соратников, применяя методы, характерные для опытных преступников.

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Глава Украины Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «Зеленский осознает, что даже самый прозападный его преемник, а других на Украине сегодня не осталось, будет обязан усадить его на скамью подсудимых, поэтому на Украине продолжается активная зачистка политического поля», — заявил Медведчук в интервью ТАСС. Он также выразил мнение, что команда Зеленского занимается уничтожением не только политических оппонентов, активистов и инакомыслящих, но и различных ветвей государственной власти. Медведчук добавил, что устранение активистов приведет к тому, что в стране не останется не только потенциальных лидеров, способных возглавить правительство, но и самого государства, а также власти в его традиционном понимании. По его мнению, будет нечем и некому управлять. Ранее Медведчук высказал мнение о том, что Зеленский, признаваясь в незнании о том, куда исчезли миллиарды долларов, выделенные США Украине, фактически подписал себе приговор. Медведчук утверждает, что украинский лидер начал предавать своих ближайших соратников, применяя методы, характерные для опытных преступников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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