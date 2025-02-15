Как прошел пятый выпуск шоу «Один в один»: солистка группы IOWA в качестве жюри

В пятницу, 14 февраля 2025 года, на канале «Россия-1» вышел пятый выпуск популярного шоу перевоплощений «Один в один». Участники примерили на себя образы легендарных музыкантов, а Алиса Мон своим выступлением в роли Гарика Сукачева покорила жюри и заняла первое место. Подробнее о выпуске, других участниках и оценках — в материале URA.RU.
О чем шоу «Один в один»
Шоу «Один в один» продолжает удивлять зрителей невероятными перевоплощениями звезд российской эстрады. В пятом выпуске шестого сезона, который вышел в эфир 14 февраля 2025 года, участники примерили на себя образы культовых исполнителей, а жюри оценивало их выступления.
Формат шоу «Один в один» и звездное жюри
По правилам шоу, участники еженедельно получают новый образ для перевоплощения. Их задача — максимально точно «стать» другим артистом, скопировать его визуальный образ, поведение на сцене и исполнить знаковую песню его репертуара.
Выступления оценивает звездное жюри, постоянными членами которого являются юморист Юрий Стоянов, артистка Марина Мещерякова и певец Алексей Чумаков. Каждую неделю к ним присоединяется специальный гость. В пятом выпуске эту роль взяла на себя солистка группы IOWA певица Екатерина Иванчикова.
Судьи выставляют баллы от 1 до 10. Участники также могут добавить пять баллов конкуренту, чье выступление их особенно впечатлило. Ведущими проекта выступают народный артист России Николай Басков и певица Клава Кока.
Перевоплощения участников в пятом выпуске шоу «Один в один»
В пятом выпуске зрители увидели десять ярких перевоплощений в звезд российской и зарубежной сцены разных лет:
- Арсений Бородин — Ленни Кравиц («Fly Away»)
- Валерия Ланская — Елена Камбурова («Маленький принц»)
- Надежда Ангарская — Надежда Бабкина («Казачка Надя»)
- Нодар Ревия — Катя Иванчикова («Маршрутка»)
- Мария Зайцева — Тони Брэкстон («Un-Break My Heart»)
- Вячеслав Макаров — Ярослав Евдокимов («Фантазер»)
- Алиса Мон — Гарик Сукачев («Я милого узнаю по походке»)
- Юлия Савичева — Эми Уайнхаус («Rehab»)
- Жан Милимеров — Михаил Шуфутинский («Марджанджа»)
- Родион Газманов — Сергей Шнуров («Рыба моей мечты»)
Как прошел выпуск шоу «Один в один» от 14 февраля 2025
Самым ярким стало выступление певицы Алисы Мон. Певица совершенно преобразилась в Гарика Сукачева, виртуозно исполнив его знаменитый хит «Я милого узнаю по походке». И визуально, и по манере держаться на сцене это было стопроцентное попадание. «Филигранная работа и полное погружение в образ», — констатировала Марина Мещерякова.
Музыкант Арсений Бородин тоже поразил наставников точностью перевоплощения. Юрий Стоянов признался, что не узнал артиста в гриме Ленни Кравица — настолько потрясающе поработали специалисты по спецэффектам.
Российская певица Мария Зайцева в образе Тони Брэкстон растрогала до глубины души проникновенным исполнением культового хита «Un-Break My Heart». А Валерия Ланская, по мнению Чумакова, мастерски передала тонкие актерские нюансы Елены Камбуровой.
Не обошлось и без спорных моментов. Алексей Чумаков высказал неоднозначное суждение о том, что культовый статус Эми Уайнхаус, в которую перевоплотилась исполнительница Юлия Савичева, несколько преувеличен, и певица стала легендой во многом из-за ранней смерти. Это заявление буквально шокировало Савичеву.
Определенные сложности возникли у артиста Нодара Ревия, которому досталась хрупкая и женственная Катя Иванчикова. Но исполнитель все же постарался уловить ее забавные сценические «фишки». А вот Родион Газманов, по мнению жюри, не всегда мог спрятать природную интеллигентность за брутальным образом Сергея Шнурова.
Итоги пятого выпуска шоу «Один в один» и общий зачет
После подсчета голосов жюри и участников победительницей пятого выпуска с 49 баллами стала Алиса Мон с триумфальным перевоплощением в Гарика Сукачева. «Серебро» получила Мария Зайцева (41 балл), «бронзу» — Нодар Ревия (34 балла). Последнее место на этой неделе заняла актриса Валерия Ланская.
По итогам пяти выпусков турнирную таблицу возглавляет музыкант Вячеслав Макаров (161 балл). На второй строчке — Мария Зайцева (159 баллов), на третьей — Арсений Бородин (155 баллов). Пока в аутсайдерах артисты Надежда Ангарская и Родион Газманов.
Где и когда смотреть шоу «Один в один» и что покажут в следующем выпуске
Шоу «Один в один» выходит на канале «Россия-1» по пятницам в 21:30. Все вышедшие выпуски также доступны на платформе «Смотрим».
В шестом выпуске зрителей ждут новые необычные перевоплощения. Валерия Ланская предстанет в образе Эллы Фицджеральд, Вячеслав Макаров воплотится в Анастейшу, а Алиса Мон порадует поклонников в роли Людмилы Гурченко.
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