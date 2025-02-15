Как прошел пятый выпуск шоу «Один в один»: солистка группы IOWA в качестве жюри

Певица Алиса Мон в образе Гарика Сукачева победила в 5 выпуске шоу «Один в один»
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На пару с народным артистом России Николаем Басковым шоу «Один в один» ведет популярная певица Клава Кока
На пару с народным артистом России Николаем Басковым шоу «Один в один» ведет популярная певица Клава Кока Фото:

В пятницу, 14 февраля 2025 года, на канале «Россия-1» вышел пятый выпуск популярного шоу перевоплощений «Один в один». Участники примерили на себя образы легендарных музыкантов, а Алиса Мон своим выступлением в роли Гарика Сукачева покорила жюри и заняла первое место. Подробнее о выпуске, других участниках и оценках — в материале URA.RU.

О чем шоу «Один в один»

Шоу «Один в один» продолжает удивлять зрителей невероятными перевоплощениями звезд российской эстрады. В пятом выпуске шестого сезона, который вышел в эфир 14 февраля 2025 года, участники примерили на себя образы культовых исполнителей, а жюри оценивало их выступления.

Формат шоу «Один в один» и звездное жюри

По правилам шоу, участники еженедельно получают новый образ для перевоплощения. Их задача — максимально точно «стать» другим артистом, скопировать его визуальный образ, поведение на сцене и исполнить знаковую песню его репертуара.

Солистка группы «IOWA» Екатерина Иванчикова стала приглашенным членом жюри в пятом выпуске шоу «Один в один»
Солистка группы «IOWA» Екатерина Иванчикова стала приглашенным членом жюри в пятом выпуске шоу «Один в один»
Фото:

Выступления оценивает звездное жюри, постоянными членами которого являются юморист Юрий Стоянов, артистка Марина Мещерякова и певец Алексей Чумаков. Каждую неделю к ним присоединяется специальный гость. В пятом выпуске эту роль взяла на себя солистка группы IOWA певица Екатерина Иванчикова.

Судьи выставляют баллы от 1 до 10. Участники также могут добавить пять баллов конкуренту, чье выступление их особенно впечатлило. Ведущими проекта выступают народный артист России Николай Басков и певица Клава Кока.

Перевоплощения участников в пятом выпуске шоу «Один в один»

В пятом выпуске зрители увидели десять ярких перевоплощений в звезд российской и зарубежной сцены разных лет:

  1. Арсений Бородин — Ленни Кравиц («Fly Away»)
  2. Валерия Ланская — Елена Камбурова («Маленький принц»)
  3. Надежда Ангарская — Надежда Бабкина («Казачка Надя»)
  4. Нодар Ревия — Катя Иванчикова («Маршрутка»)
  5. Мария Зайцева — Тони Брэкстон («Un-Break My Heart»)
  6. Вячеслав Макаров — Ярослав Евдокимов («Фантазер»)
  7. Алиса Мон — Гарик Сукачев («Я милого узнаю по походке»)
  8. Юлия Савичева — Эми Уайнхаус («Rehab»)
  9. Жан Милимеров — Михаил Шуфутинский («Марджанджа»)
  10. Родион Газманов — Сергей Шнуров («Рыба моей мечты»)

Как прошел выпуск шоу «Один в один» от 14 февраля 2025

Самым ярким стало выступление певицы Алисы Мон. Певица совершенно преобразилась в Гарика Сукачева, виртуозно исполнив его знаменитый хит «Я милого узнаю по походке». И визуально, и по манере держаться на сцене это было стопроцентное попадание. «Филигранная работа и полное погружение в образ», — констатировала Марина Мещерякова.

Музыкант Арсений Бородин тоже поразил наставников точностью перевоплощения. Юрий Стоянов признался, что не узнал артиста в гриме Ленни Кравица — настолько потрясающе поработали специалисты по спецэффектам.

Российская певица Мария Зайцева в образе Тони Брэкстон растрогала до глубины души проникновенным исполнением культового хита «Un-Break My Heart». А Валерия Ланская, по мнению Чумакова, мастерски передала тонкие актерские нюансы Елены Камбуровой.

Не обошлось и без спорных моментов. Алексей Чумаков высказал неоднозначное суждение о том, что культовый статус Эми Уайнхаус, в которую перевоплотилась исполнительница Юлия Савичева, несколько преувеличен, и певица стала легендой во многом из-за ранней смерти. Это заявление буквально шокировало Савичеву.

Определенные сложности возникли у артиста Нодара Ревия, которому досталась хрупкая и женственная Катя Иванчикова. Но исполнитель все же постарался уловить ее забавные сценические «фишки». А вот Родион Газманов, по мнению жюри, не всегда мог спрятать природную интеллигентность за брутальным образом Сергея Шнурова.

Итоги пятого выпуска шоу «Один в один» и общий зачет

После подсчета голосов жюри и участников победительницей пятого выпуска с 49 баллами стала Алиса Мон с триумфальным перевоплощением в Гарика Сукачева. «Серебро» получила Мария Зайцева (41 балл), «бронзу» — Нодар Ревия (34 балла). Последнее место на этой неделе заняла актриса Валерия Ланская.

По итогам пяти выпусков турнирную таблицу возглавляет музыкант Вячеслав Макаров (161 балл). На второй строчке — Мария Зайцева (159 баллов), на третьей — Арсений Бородин (155 баллов). Пока в аутсайдерах артисты Надежда Ангарская и Родион Газманов.

Где и когда смотреть шоу «Один в один» и что покажут в следующем выпуске

Шоу «Один в один» выходит на канале «Россия-1» по пятницам в 21:30. Все вышедшие выпуски также доступны на платформе «Смотрим».

В шестом выпуске зрителей ждут новые необычные перевоплощения. Валерия Ланская предстанет в образе Эллы Фицджеральд, Вячеслав Макаров воплотится в Анастейшу, а Алиса Мон порадует поклонников в роли Людмилы Гурченко.

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В пятницу, 14 февраля 2025 года, на канале «Россия-1» вышел пятый выпуск популярного шоу перевоплощений «Один в один». Участники примерили на себя образы легендарных музыкантов, а Алиса Мон своим выступлением в роли Гарика Сукачева покорила жюри и заняла первое место. Подробнее о выпуске, других участниках и оценках — в материале URA.RU. О чем шоу «Один в один» Шоу «Один в один» продолжает удивлять зрителей невероятными перевоплощениями звезд российской эстрады. В пятом выпуске шестого сезона, который вышел в эфир 14 февраля 2025 года, участники примерили на себя образы культовых исполнителей, а жюри оценивало их выступления. Формат шоу «Один в один» и звездное жюри По правилам шоу, участники еженедельно получают новый образ для перевоплощения. Их задача — максимально точно «стать» другим артистом, скопировать его визуальный образ, поведение на сцене и исполнить знаковую песню его репертуара. Выступления оценивает звездное жюри, постоянными членами которого являются юморист Юрий Стоянов, артистка Марина Мещерякова и певец Алексей Чумаков. Каждую неделю к ним присоединяется специальный гость. В пятом выпуске эту роль взяла на себя солистка группы IOWA певица Екатерина Иванчикова. Судьи выставляют баллы от 1 до 10. Участники также могут добавить пять баллов конкуренту, чье выступление их особенно впечатлило. Ведущими проекта выступают народный артист России  Николай Басков и певица Клава Кока. Перевоплощения участников в пятом выпуске шоу «Один в один» В пятом выпуске зрители увидели десять ярких перевоплощений в звезд российской и зарубежной сцены разных лет: Как прошел выпуск шоу «Один в один» от 14 февраля 2025 Самым ярким стало выступление певицы Алисы Мон. Певица совершенно преобразилась в Гарика Сукачева, виртуозно исполнив его знаменитый хит «Я милого узнаю по походке». И визуально, и по манере держаться на сцене это было стопроцентное попадание. «Филигранная работа и полное погружение в образ», — констатировала Марина Мещерякова. Музыкант Арсений Бородин тоже поразил наставников точностью перевоплощения. Юрий Стоянов признался, что не узнал артиста в гриме Ленни Кравица — настолько потрясающе поработали специалисты по спецэффектам. Российская певица Мария Зайцева в образе Тони Брэкстон растрогала до глубины души проникновенным исполнением культового хита «Un-Break My Heart». А Валерия Ланская, по мнению Чумакова, мастерски передала тонкие актерские нюансы Елены Камбуровой. Не обошлось и без спорных моментов. Алексей Чумаков высказал неоднозначное суждение о том, что культовый статус Эми Уайнхаус, в которую перевоплотилась исполнительница Юлия Савичева, несколько преувеличен, и певица стала легендой во многом из-за ранней смерти. Это заявление буквально шокировало Савичеву. Определенные сложности возникли у артиста Нодара Ревия, которому досталась хрупкая и женственная Катя Иванчикова. Но исполнитель все же постарался уловить ее забавные сценические «фишки». А вот Родион Газманов, по мнению жюри, не всегда мог спрятать природную интеллигентность за брутальным образом Сергея Шнурова. Итоги пятого выпуска шоу «Один в один» и общий зачет После подсчета голосов жюри и участников победительницей пятого выпуска с 49 баллами стала Алиса Мон с триумфальным перевоплощением в Гарика Сукачева. «Серебро» получила Мария Зайцева (41 балл), «бронзу» — Нодар Ревия (34 балла). Последнее место на этой неделе заняла актриса Валерия Ланская. По итогам пяти выпусков турнирную таблицу возглавляет музыкант Вячеслав Макаров (161 балл). На второй строчке — Мария Зайцева (159 баллов), на третьей — Арсений Бородин (155 баллов). Пока в аутсайдерах артисты Надежда Ангарская и Родион Газманов. Где и когда смотреть шоу «Один в один» и что покажут в следующем выпуске Шоу «Один в один» выходит на канале «Россия-1» по пятницам в 21:30. Все вышедшие выпуски также доступны на платформе «Смотрим». В шестом выпуске зрителей ждут новые необычные перевоплощения. Валерия Ланская предстанет в образе Эллы Фицджеральд, Вячеслав Макаров воплотится в Анастейшу, а Алиса Мон порадует поклонников в роли Людмилы Гурченко.
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