Россия подтвердила переговоры о возвращении брендов Zara и Bershka

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Zara оказалась среди брендов, которые могут вернуться в Россию в ближайшее время
Zara оказалась среди брендов, которые могут вернуться в Россию в ближайшее время Фото:
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Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин подтвердил, что идут переговоры о возвращении в РФ популярных зарубежных брендов одежды группы Inditex. Ранее информация о возвращении появилась в telegram-каналах.

«Переговоры о возвращении в Россию брендов группы Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius) идут в частном порядке», — сообщил Люлин. Его заявление приводит ТАСС.

О потенциальном возвращении Zara, Bershka и других брендов сообщал Mash. «Представители компании изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы», — сообщал telegram-канал. Каких-либо подтверждений самих брендов нет. В соцсетях не поверили, что бренды действительно вернутся в ближайшее время. 

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Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин подтвердил, что идут переговоры о возвращении в РФ популярных зарубежных брендов одежды группы Inditex. Ранее информация о возвращении появилась в telegram-каналах. «Переговоры о возвращении в Россию брендов группы Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius) идут в частном порядке», — сообщил Люлин. Его заявление приводит ТАСС. О потенциальном возвращении Zara, Bershka и других брендов сообщал Mash. «Представители компании изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы», — сообщал telegram-канал. Каких-либо подтверждений самих брендов нет. В соцсетях не поверили, что бренды действительно вернутся в ближайшее время. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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