Россия подтвердила переговоры о возвращении брендов Zara и Bershka

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин подтвердил, что идут переговоры о возвращении в РФ популярных зарубежных брендов одежды группы Inditex. Ранее информация о возвращении появилась в telegram-каналах.
«Переговоры о возвращении в Россию брендов группы Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius) идут в частном порядке», — сообщил Люлин. Его заявление приводит ТАСС.
О потенциальном возвращении Zara, Bershka и других брендов сообщал Mash. «Представители компании изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы», — сообщал telegram-канал. Каких-либо подтверждений самих брендов нет. В соцсетях не поверили, что бренды действительно вернутся в ближайшее время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.