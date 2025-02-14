Челябинск вошел в топ-5 городов по росту цен на суточную аренду жилья

Челябинск занял пятое место рейтинга российских городов, в которых наиболее сильно подорожала аренда жилья для туристов. Первые четыре строчки заняли Краснодар, Пермь, Казань и Нижний Новгород, сообщило РИА Недвижимость.
«Краснодар занял первое место в рейтинге — цена выросла на 27% (2,9 тыс. руб.). В Перми аренда жилья для туристов за год поднялась на 23%, достигнув 2,8 тыс. руб. в сутки. На третьем месте — Казань с увеличением на 22% (3,2 тыс. руб.). Далее идут Нижний Новгород (21%) и Челябинск (19%)», — сообщило агентство со ссылкой на данные сервиса «Суточно.ру».
Наименьший рост показали цены в Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Красноярске. В феврале средняя по России цена на аренду жилья для туристов составила 4,3 тыс. руб. в сутки. Это на 14% превышает значение аналогичного периода 2024 года.
Как URA.RU писало ранее, челябинцы стали сдавать больше квартир на вторичном рынке. Уходить на рынок аренды владельцы недвижимости начали из-за того, что не могут продать жилье.
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