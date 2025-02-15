Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог сообщил, что мирные переговоры состоятся без представителей Европы. По его словам, потери Киева больше, чем у США за две войны. Кроме того, до конца спецоперации осталось полгода. Подробнее о том, что сказал Келлог на встрече в Мюнхене — в материале URA.RU.
Украина потеряла втрое больше солдат, чем США во Вьетнаме и Корее
С 14 по 16 февраля 2025 года в Мюнхене проходит международная конференция. Событие посвящено обсуждению вопросов безопасности в Европе.
В ходе своего выступления Келлог заявил, что потери Украины в текущем конфликте в три раза больше, чем американские во время Вьетнамской и Корейской войн, взятых вместе. Тогда США потеряли суммарно около 100 тысяч человек.
Шесть месяцев до конца спецоперации
Конфликт на Украине закончится в этом году. Спецпосланник взял на это ровно 180 дней. При этом, по его словам, Европы не будет за столом переговоров.
Мирный договор не поможет Украине
Мирное соглашение не станет выдающимся успехом для Украины. Как отметил Келлог, успех придет тогда, «когда впервые будет нарушено прекращение огня и как все стороны отреагируют».
Он также добавил, что Трамп стал наследником украинского кризиса. Поэтому общая цель его администрации — не дать погибнуть всем жителям Украины.
США продолжат финансирование Украины
Во время конференции Келлог объявил, что Соединенные Штаты продолжат финансирование Украины. Решение принято на фоне огромного количества насилия в стране, якобы сопоставимого с периодом Второй мировой войны, добавил он.
Для переговоров с РФ Трамп предпочел Уиткоффа
Для переговоров с Россией Трамп решил назначить своим спецпосланником по Стива Уиткоффа, минуя профильного дипломата Кита Келлога. Несмотря на это, Келлог продолжает управлять диалогом с Украиной и остается ключевой фигурой в команде по деэскалации конфликта.
Стив Уиткофф, бизнесмен с нестандартным подходом к дипломатии, известен своим агрессивным и прямым стилем ведения переговоров. Иногда это вызывает недоумение среди традиционных дипломатов.
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