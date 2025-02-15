ЦИК объявил выборы президента Абхазии состоявшимися

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися, поскольку явка превысила 55%. Об этом сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан.
«На 18 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись», — сказал Маршан во время пресс-конференции. Всего в республике проголосовали 79 019 человек.
Проголосовать можно также и в Росси. Как передает корреспондент URA.RU, в Москве образовалась очередь из желающих отдать свой голос. Были зафиксированы и нарушения. Все пятеро кандидатов в президенты Абхазии отдали свои голоса.
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