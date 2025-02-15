ЦИК объявил выборы президента Абхазии состоявшимися

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На президентских выборах проголосовали 79 019 избирателей
На президентских выборах проголосовали 79 019 избирателей Фото:

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися, поскольку явка превысила 55%. Об этом сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан.

«На 18 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись», — сказал Маршан во время пресс-конференции. Всего в республике проголосовали 79 019 человек.

Проголосовать можно также и в Росси. Как передает корреспондент URA.RU, в Москве образовалась очередь из желающих отдать свой голос. Были зафиксированы и нарушения. Все пятеро кандидатов в президенты Абхазии отдали свои голоса

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися, поскольку явка превысила 55%. Об этом сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. «На 18 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись», — сказал Маршан во время пресс-конференции. Всего в республике проголосовали 79 019 человек. Проголосовать можно также и в Росси. Как передает корреспондент URA.RU, в Москве образовалась очередь из желающих отдать свой голос. Были зафиксированы и нарушения. Все пятеро кандидатов в президенты Абхазии отдали свои голоса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...