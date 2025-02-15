Незавершенный строительный объект во Фролах под Пермью выставили на продажу. Собственник, разметивший соответствующее объявление, оценил актив в почти 30 млн рублей.
«На участке расположено отдельно стоящее двухэтажное здание (549,1 кв.м.) с техническим подпольем и плоской крышей. Застройщик: ПАО „Трест №14“. Год ввода в эксплуатацию: 2017-й. Стоимость: 29 975 000 рублей», — указано в описании на портале «Авито Недвижимость».
Вместе с объектом новому владельцу достанутся два земельных участка общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. При нехватке площадей потенциальным покупателям предложили надстроить еще один этаж или полностью снести дом.
Конкурсное производство в отношении «Треста №14» открыли в 2021 году. К тому моменту у компании накопилось порядка 200 млн рублей долга перед ФНС. В 2023 году на торги выставили недостроенные трестом жилые дома в Пермском округе. Их суммарная стоимость составила 247,1 млн рублей.
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