15 февраля 2025
14 февраля 2025

Долгострой под Пермью обанкротившегося «Треста №14» выставили на продажу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объект находится во Фролах
Объект находится во Фролах Фото:

Незавершенный строительный объект во Фролах под Пермью выставили на продажу. Собственник, разметивший соответствующее объявление, оценил актив в почти 30 млн рублей.

«На участке расположено отдельно стоящее двухэтажное здание (549,1 кв.м.) с техническим подпольем и плоской крышей. Застройщик: ПАО „Трест №14“. Год ввода в эксплуатацию: 2017-й. Стоимость: 29 975 000 рублей», — указано в описании на портале «Авито Недвижимость».

Вместе с объектом новому владельцу достанутся два земельных участка общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. При нехватке площадей потенциальным покупателям предложили надстроить еще один этаж или полностью снести дом.

Конкурсное производство в отношении «Треста №14» открыли в 2021 году. К тому моменту у компании накопилось порядка 200 млн рублей долга перед ФНС. В 2023 году на торги выставили недостроенные трестом жилые дома в Пермском округе. Их суммарная стоимость составила 247,1 млн рублей.

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Незавершенный строительный объект во Фролах под Пермью выставили на продажу. Собственник, разметивший соответствующее объявление, оценил актив в почти 30 млн рублей. «На участке расположено отдельно стоящее двухэтажное здание (549,1 кв.м.) с техническим подпольем и плоской крышей. Застройщик: ПАО „Трест №14“. Год ввода в эксплуатацию: 2017-й. Стоимость: 29 975 000 рублей», — указано в описании на портале «Авито Недвижимость». Вместе с объектом новому владельцу достанутся два земельных участка общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. При нехватке площадей потенциальным покупателям предложили надстроить еще один этаж или полностью снести дом. Конкурсное производство в отношении «Треста №14» открыли в 2021 году. К тому моменту у компании накопилось порядка 200 млн рублей долга перед ФНС. В 2023 году на торги выставили недостроенные трестом жилые дома в Пермском округе. Их суммарная стоимость составила 247,1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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