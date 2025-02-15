15 февраля 2025

Макрон пытается объединить Европу против Трампа

Макрон созывает срочную встречу глав ЕС для обсуждения отношений с Трампом
© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже
Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже. Они обсудят вызовы, связанные с политикой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж», — сказал Сикорский изданию Politico. Он ожидает, что европейские лидеры обсудят «очень серьезным образом» вызовы, которые ставит перед собой президент США Дональд Трамп. По словам двух чиновников ЕС, встреча состоится в понедельник.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращение Дональда Трампа в Белый дом «электрошоком» для Европы. Он призвал европейские страны увеличить расходы на оборону, технологии и экономику, а также снизить зависимость от США в вопросах вооружений.

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Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже. Они обсудят вызовы, связанные с политикой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж», — сказал Сикорский изданию Politico. Он ожидает, что европейские лидеры обсудят «очень серьезным образом» вызовы, которые ставит перед собой президент США Дональд Трамп. По словам двух чиновников ЕС, встреча состоится в понедельник. Ранее URA.RU сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращение Дональда Трампа в Белый дом «электрошоком» для Европы. Он призвал европейские страны увеличить расходы на оборону, технологии и экономику, а также снизить зависимость от США в вопросах вооружений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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