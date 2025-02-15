Макрон пытается объединить Европу против Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже. Они обсудят вызовы, связанные с политикой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж», — сказал Сикорский изданию Politico. Он ожидает, что европейские лидеры обсудят «очень серьезным образом» вызовы, которые ставит перед собой президент США Дональд Трамп. По словам двух чиновников ЕС, встреча состоится в понедельник.
Ранее URA.RU сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращение Дональда Трампа в Белый дом «электрошоком» для Европы. Он призвал европейские страны увеличить расходы на оборону, технологии и экономику, а также снизить зависимость от США в вопросах вооружений.
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