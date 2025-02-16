Порошенко* назвал дату выборов на Украине

Порошенко*: выборы на Украине состоятся 26 октября 2025 года
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В ЦИК Украины ведется внесение изменений в реестр избирателей, заявил Порошенко*
В ЦИК Украины ведется внесение изменений в реестр избирателей, заявил Порошенко* Фото:

Выборы на Украине запланированы на 26 октября 2025 года. Об этом рассказал экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

«Запишите — 26 октября этого года», — передает слова Порошенко украинское издание «Цензор.нет». Он сослался на информацию из различных источников, включая Офис президента и полиграфкомбинат «Украина», который занимается подготовкой бюллетеней.

Порошенко также упомянул источники в правоохранительных органах. В Центральной избирательной комиссии сейчас работают над изменениями в реестре избирателей для подготовки к выборам, заключил Порошенко.

Президентские выборы на Украине, запланированные на март 2024 года, были отложены из-за военного положения. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его легитимность его не беспокоит, однако данный вопрос вызывает озабоченность у многих стран. Например, США считают Зеленского «неудобной помехой» и поддерживают идею провести выборы после достижения мира. Украинский лидер высказался против выборов, отметив, что украинцы предпочитают единство в условиях конфликта, а не выборы. Он также посоветовал тем, кто настаивает на выборах, сменить гражданство.

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Выборы на Украине запланированы на 26 октября 2025 года. Об этом рассказал экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). «Запишите — 26 октября этого года», — передает слова Порошенко украинское издание «Цензор.нет». Он сослался на информацию из различных источников, включая Офис президента и полиграфкомбинат «Украина», который занимается подготовкой бюллетеней. Порошенко также упомянул источники в правоохранительных органах. В Центральной избирательной комиссии сейчас работают над изменениями в реестре избирателей для подготовки к выборам, заключил Порошенко. Президентские выборы на Украине, запланированные на март 2024 года, были отложены из-за военного положения. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его легитимность его не беспокоит, однако данный вопрос вызывает озабоченность у многих стран. Например, США считают Зеленского «неудобной помехой» и поддерживают идею провести выборы после достижения мира. Украинский лидер высказался против выборов, отметив, что украинцы предпочитают единство в условиях конфликта, а не выборы. Он также посоветовал тем, кто настаивает на выборах, сменить гражданство. *Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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