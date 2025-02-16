Зеленский согласился провести переговоры с Россией

Глава Украины Владимир Зеленский признался, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главным условием при этом остается присутствие на встрече представителей Европы и Соединенных Штатов.
«Вместе США, Европа, Украина и Россия — да», — заявил украинский лидер в интервью для телеканала NBC. Он признал тот факт, что завершить конфликт «без решения президента России» не получится.
При этом в этом же интервью Зеленский заявил, что не готов принять решение, которое бы возникло между Россией и США без участия Украины. По его словам, все решения по конфликту напрямую должны приниматься при участии Киева.
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