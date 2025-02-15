15 февраля 2025

Губернатор Текслер показал хоккеисту Третьяку место в Челябинске, которое его поразило

Губернатор Текслер продемонстрировал хоккеисту Третьяку собор Рождества Христова
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Текслер и хоккеист Третьяк побывали в кафедральном соборе Рождества Христова
Губернатор Текслер и хоккеист Третьяк побывали в кафедральном соборе Рождества Христова Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с именитым хоккеистом Владиславом Третьяком 16 февраля посетили кафедральный собор Рождества Христова в столице региона. Святыня гостя восхитила. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.

«Сейчас в кафедральном соборе Рождества Христова побывали губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер и легенда советского спорта, знаменитый хоккеист Владислав Александрович Третьяк. Владислав Александрович — человек глубоко верующий и воцерковленный, восхищался и архитектурой, и убранством главного храма Челябинской области, — сообщил Шестаков.

Секретарь епархии добавил, что собор считается достопримечательностью города. Он притягивает как местных жителей, так и многих гостей Челябинска и области.

Как URA.RU писало ранее, 16 февраля в Челябинске прошел Матч Звезд Женской хоккейной лиги. Алексей Текслер провел на льду раскатку с лучшими спортсменками России. Также глава региона пообещал начать строительство новой ледовой арены для хоккейной команды «Трактор» в Челябинске. 

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с именитым хоккеистом Владиславом Третьяком 16 февраля посетили кафедральный собор Рождества Христова в столице региона. Святыня гостя восхитила. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков. «Сейчас в кафедральном соборе Рождества Христова побывали губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер и легенда советского спорта, знаменитый хоккеист Владислав Александрович Третьяк. Владислав Александрович — человек глубоко верующий и воцерковленный, восхищался и архитектурой, и убранством главного храма Челябинской области, — сообщил Шестаков. Секретарь епархии добавил, что собор считается достопримечательностью города. Он притягивает как местных жителей, так и многих гостей Челябинска и области. Как URA.RU писало ранее, 16 февраля в Челябинске прошел Матч Звезд Женской хоккейной лиги. Алексей Текслер провел на льду раскатку с лучшими спортсменками России. Также глава региона пообещал начать строительство новой ледовой арены для хоккейной команды «Трактор» в Челябинске. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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