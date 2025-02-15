Губернатор Текслер показал хоккеисту Третьяку место в Челябинске, которое его поразило

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с именитым хоккеистом Владиславом Третьяком 16 февраля посетили кафедральный собор Рождества Христова в столице региона. Святыня гостя восхитила. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.
«Сейчас в кафедральном соборе Рождества Христова побывали губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер и легенда советского спорта, знаменитый хоккеист Владислав Александрович Третьяк. Владислав Александрович — человек глубоко верующий и воцерковленный, восхищался и архитектурой, и убранством главного храма Челябинской области, — сообщил Шестаков.
Секретарь епархии добавил, что собор считается достопримечательностью города. Он притягивает как местных жителей, так и многих гостей Челябинска и области.
Как URA.RU писало ранее, 16 февраля в Челябинске прошел Матч Звезд Женской хоккейной лиги. Алексей Текслер провел на льду раскатку с лучшими спортсменками России. Также глава региона пообещал начать строительство новой ледовой арены для хоккейной команды «Трактор» в Челябинске.
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