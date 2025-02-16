Советник Уолц: США хотят, чтобы Украина оплатила военную помощь инвестициями

Инвестиционное сотрудничество между Украиной и США может стать способом компенсации американских расходов на военную поддержку Киева. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц.
«Американский народ заслуживает окупаемости [расходов], заслуживает получения какой-то компенсации за миллиарды, которые он вложил в этот конфликт», — сказал Уолц, чьи слова приводит телеканал Fox News. По мнению советника, президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть возможность заключения соглашения с США, которое поможет возместить эти расходы через инвестиции в разработку полезных ископаемых.
По сведениям Bloomberg, США предложили Украине одностороннюю сделку по доступу Штатов к украинским природным ресурсам после завершения боевых действий. При этом они не гарантировали участие Киева в переговорах.
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