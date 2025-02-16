16 февраля 2025

Советник Уолц: США хотят, чтобы Украина оплатила военную помощь инвестициями

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Граждане США заслуживают компенсации, считает Уолц
Граждане США заслуживают компенсации, считает Уолц Фото:
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Инвестиционное сотрудничество между Украиной и США может стать способом компенсации американских расходов на военную поддержку Киева. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц.

«Американский народ заслуживает окупаемости [расходов], заслуживает получения какой-то компенсации за миллиарды, которые он вложил в этот конфликт», — сказал Уолц, чьи слова приводит телеканал Fox News. По мнению советника, президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть возможность заключения соглашения с США, которое поможет возместить эти расходы через инвестиции в разработку полезных ископаемых.

По сведениям Bloomberg, США предложили Украине одностороннюю сделку по доступу Штатов к украинским природным ресурсам после завершения боевых действий. При этом они не гарантировали участие Киева в переговорах.

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Инвестиционное сотрудничество между Украиной и США может стать способом компенсации американских расходов на военную поддержку Киева. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц. «Американский народ заслуживает окупаемости [расходов], заслуживает получения какой-то компенсации за миллиарды, которые он вложил в этот конфликт», — сказал Уолц, чьи слова приводит телеканал Fox News. По мнению советника, президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть возможность заключения соглашения с США, которое поможет возместить эти расходы через инвестиции в разработку полезных ископаемых. По сведениям Bloomberg, США предложили Украине одностороннюю сделку по доступу Штатов к украинским природным ресурсам после завершения боевых действий. При этом они не гарантировали участие Киева в переговорах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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