Трамп: Путин хочет завершить конфликт на Украине быстро

Президент России Владимир Путин стремится к скорейшему разрешению конфликта на Украине. Такое предположение сделал глава Белого дома Дональд Трамп.
«Я думаю, Путин хочет остановить бои. Я вижу это», — сказал Трамп журналистам, его слова приводит Fox News. Он добавил, что в ходе недавнего разговора с Путиным ощутил эти стремления со стороны российского президента: «Я думаю, он хочет завершить это и быстро».
В дополнение к своим заявлениям о желании Путина закончить конфликт, Трамп отметил силу России, напомнив об исторических победах страны над такими историческими фигурами как Гитлер и Наполеон. Президент США заявил, что ждет встречи с российским лидером в очень скором времени.
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