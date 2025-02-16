16 февраля 2025

Трамп: Путин хочет завершить конфликт на Украине быстро

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп ждет встречи с Путиным
Трамп ждет встречи с Путиным Фото:

Президент России Владимир Путин стремится к скорейшему разрешению конфликта на Украине. Такое предположение сделал глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я думаю, Путин хочет остановить бои. Я вижу это», — сказал Трамп журналистам, его слова приводит Fox News. Он добавил, что в ходе недавнего разговора с Путиным ощутил эти стремления со стороны российского президента: «Я думаю, он хочет завершить это и быстро».

В дополнение к своим заявлениям о желании Путина закончить конфликт, Трамп отметил силу России, напомнив об исторических победах страны над такими историческими фигурами как Гитлер и Наполеон. Президент США заявил, что ждет встречи с российским лидером в очень скором времени.

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Президент России Владимир Путин стремится к скорейшему разрешению конфликта на Украине. Такое предположение сделал глава Белого дома Дональд Трамп. «Я думаю, Путин хочет остановить бои. Я вижу это», — сказал Трамп журналистам, его слова приводит Fox News. Он добавил, что в ходе недавнего разговора с Путиным ощутил эти стремления со стороны российского президента: «Я думаю, он хочет завершить это и быстро». В дополнение к своим заявлениям о желании Путина закончить конфликт, Трамп отметил силу России, напомнив об исторических победах страны над такими историческими фигурами как Гитлер и Наполеон. Президент США заявил, что ждет встречи с российским лидером в очень скором времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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