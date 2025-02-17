NBC: США хотят сначала отдельно поговорить с Россией и Украиной, а затем вместе

Соединенные Штаты планируют провести серию переговоров с Россией и Украиной, включая отдельные двусторонние встречи с каждой из стран, а затем совместные переговоры. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на американских чиновников.
«Два американских чиновника... сказали, что США намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной. После чего совместные переговоры», — говорится в материале телеканала.
В контексте предстоящих переговоров президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. В ходе беседы обсуждались вопросы обмена граждан между странами и урегулирование ситуации на Украине. Также президент Трамп анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии, подготовка к которой уже могла начаться. По информации ряда изданий, переговоры начнутся 18 февраля.
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