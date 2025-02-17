NBC: США хотят сначала отдельно поговорить с Россией и Украиной, а затем вместе

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США планируют комплексные переговоры
США планируют комплексные переговоры Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соединенные Штаты планируют провести серию переговоров с Россией и Украиной, включая отдельные двусторонние встречи с каждой из стран, а затем совместные переговоры. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на американских чиновников.

«Два американских чиновника... сказали, что США намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной. После чего совместные переговоры», — говорится в материале телеканала.

В контексте предстоящих переговоров президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. В ходе беседы обсуждались вопросы обмена граждан между странами и урегулирование ситуации на Украине. Также президент Трамп анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии, подготовка к которой уже могла начаться. По информации ряда изданий, переговоры начнутся 18 февраля.

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Соединенные Штаты планируют провести серию переговоров с Россией и Украиной, включая отдельные двусторонние встречи с каждой из стран, а затем совместные переговоры. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на американских чиновников. «Два американских чиновника... сказали, что США намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной. После чего совместные переговоры», — говорится в материале телеканала. В контексте предстоящих переговоров президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. В ходе беседы обсуждались вопросы обмена граждан между странами и урегулирование ситуации на Украине. Также президент Трамп анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии, подготовка к которой уже могла начаться. По информации ряда изданий, переговоры начнутся 18 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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