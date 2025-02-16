Украина ведет подготовку к визиту украинского лидера Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры России и США. В королевство уже отправилась американская делегация. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает саммит европейских лидеров для обсуждения политики президента США Дональда Трампа. Польша заявляет о нежелании отправлять войска на Украину. Главное об СВО за 16 февраля — в материале URA.RU.
Переговоры по Украине
На Украине активно готовят визит Зеленского в Саудовскую Аравию, где должны состояться переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, украинская делегация уже находится в королевстве. Сам Зеленский настаивает на том, что никакие решения по конфликту не могут быть приняты без участия Украины.
Президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение о необходимости усиления давления на Россию и перевооружения Киева перед началом переговоров. В свою очередь, делегация США также отправляется в Саудовскую Аравию для обсуждения путей урегулирования конфликта. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обозначил, что Россия будет учитывать дефицит суверенитета Украины в процессе переговоров. По данным американских СМИ, Украине, вероятно, придется согласиться с решениями, которые будут приниматься США и Россией, и в числе этих решений могут оказаться предложения о передаче отдельных территорий.
Макрон созывает саммит
Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить вызовы, связанные с политикой Трампа. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил радость по поводу этой встречи, которая, по его словам, позволит серьезно рассмотреть проблемы, возникающие из-за действий американского президента. Саммит состоится 17 февраля.
Польша не будет отправлять войска на Украину
Польша не собирается отправлять свои войска на Украину в качестве миротворцев, сообщил Сикорский. Он подчеркнул, что основная задача Польши в НАТО заключается в защите восточного фланга, то есть своей территории.
ВСУ к лету столкнутся с трудностями
К лету ВСУ могут столкнуться с трудностями из-за потенциального прекращения военной помощи от США, сообщают источники в Киеве. В материалах The Guardian отмечается, что украинские силы испытывают проблемы, включая дезертирство и нехватку новых солдат.
Британия обвинила украинскую армию в расточительстве
Великобритания обвинила ВСУ в неэффективном использовании западного вооружения, что приводит к его растрате. Британские СМИ сообщают, что украинская армия использует современное оружие по устаревшей советской тактике, что ведет к большим потерям. Согласно информации, опубликованной в Telegraph, украинские военнослужащие одновременно активируют несколько противотанковых комплексов NLAW, что приводит к значительным затратам, превышающим 100 тысяч фунтов стерлингов.
Бои в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил РФ атаками по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области завершил свою миссию и благополучно вернулся на аэродром. Удар был нанесен с использованием авиационных бомб, после чего было подтверждено уничтожение целей. Кроме того, беспилотник отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Бурятии уничтожил два мостоукладчика Biber, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на Минобороны.
Посол МИД РФ Родион Мирошник призвал иностранных политиков обратить внимание на свидетельства жителей Курской области, которые утверждают, что украинские военные совершали преступления против местного населения. Местные жители рассказывают о поджогах, убийствах и грабежах, совершаемых украинскими силами. Свидетельства людей, вырвавшихся из-под контроля украинских военных, описывают ужасные условия, в которых они жили, такие как минирование колодцев и насилие.
Ликвидирован склад боеприпасов ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации склада боеприпасов и замаскированной огневой позиции ВСУ на харьковском направлении. Эти цели были обнаружены бойцами спецназа «Ахмат» с помощью беспилотника. После получения координат, был осуществлен точный удар по укрепленной позиции.
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