В США сообщили, что Зеленский пропустит судьбоносную встречу по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак не примут участие в предстоящей встрече по Украине, которая состоится в Саудовской Аравии (Эр-Рияде). Об этом сообщает американская газета Washington Post, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
«Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии», — отмечают авторы материала. Об этом сообщают и другие источники, в частности, телеканал CNN, который со ссылкой на неназванного украинского чиновника также утверждает, что украинская сторона планирует проигнорировать встречу.
Двусторонняя встреча американских и российских представителей была анонсирована еще во время телефонного разговора, который провели лидер США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин. В ходе нее главами государств было предложено использовать Саудовскую Аравию в качестве площадки, выступающей посредником для разрешения украинского конфликта. Встреча запланирована на 18 февраля.
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