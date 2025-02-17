В США сообщили, что Зеленский пропустит судьбоносную встречу по Украине

WP: Зеленский пропустит встречу в Эр-Рияде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский намерен проигнорировать переговоры в Саудовской Аравии, передают американские журналисты
Владимир Зеленский намерен проигнорировать переговоры в Саудовской Аравии, передают американские журналисты Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак не примут участие в предстоящей встрече по Украине, которая состоится в Саудовской Аравии (Эр-Рияде). Об этом сообщает американская газета Washington Post, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии», — отмечают авторы материала. Об этом сообщают и другие источники, в частности, телеканал CNN, который со ссылкой на неназванного украинского чиновника также утверждает, что украинская сторона планирует проигнорировать встречу.

Двусторонняя встреча американских и российских представителей была анонсирована еще во время телефонного разговора, который провели лидер США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин. В ходе нее главами государств было предложено использовать Саудовскую Аравию в качестве площадки, выступающей посредником для разрешения украинского конфликта. Встреча запланирована на 18 февраля. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак не примут участие в предстоящей встрече по Украине, которая состоится в Саудовской Аравии (Эр-Рияде). Об этом сообщает американская газета Washington Post, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. «Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии», — отмечают авторы материала. Об этом сообщают и другие источники, в частности, телеканал CNN, который со ссылкой на неназванного украинского чиновника также утверждает, что украинская сторона планирует проигнорировать встречу. Двусторонняя встреча американских и российских представителей была анонсирована еще во время телефонного разговора, который провели лидер США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин. В ходе нее главами государств было предложено использовать Саудовскую Аравию в качестве площадки, выступающей посредником для разрешения украинского конфликта. Встреча запланирована на 18 февраля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...