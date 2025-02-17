Россия впервые применила спутниковый дрон: какие самодельные БПЛА держат в страхе ВСУ в зоне СВО

«РВ»: ВС РФ впервые ударили по ВСУ дроном «Кукушка» на спутниковом управлении
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Российские инженеры создают уникальные беспилотники, используя в разработке современные технологии
Российские инженеры создают уникальные беспилотники, используя в разработке современные технологии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные успешно атаковали украинских солдат при помощи нового спутникового беспилотника «Кукушка». Также месяцем ранее сообщалось о беспилотнике от новгородских инженеров «Князь Вандал», который за короткое время смог нанести ущерб НАТО на 300 миллионов долларов, уничтожая западную технику на Украине. URA.RU рассказывает, какие самодельные дроны Россия использует в зоне СВО и кто участвует в их производстве.

«Если есть порох — дай огня»: ВС РФ используют уникальный дрон «Кукушка»

Бойцы ВС РФ впервые применили новый беспилотник «Кукушка» против ВСУ в районе населенного пункта «Дачное» (ДНР). Об этом рассказали российские военкоры «Русской весны». 

Особенность нового беспилотника заключается в том, что он спутниковый. То есть, команды дрону задавали напрямую через спутник. Причем его произвели буквально в кустарных условиях — непосредственно в зоне СВО. По информации военкоров, данный БПЛА пролетел дистанцию в 16 километров, успешно сбросил боеприпасы весом 4,5 килограмма на позиции противника и вернулся на базу.

Скованный одной «цепью»: дрон «на веревочке» «Князь Вандал»

Новгородские инженеры недавно создали оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». Он отличается уникальными характеристиками, включая свою устойчивость к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), что делает его особенно эффективным в военных условиях.

Главная особенность данного беспилотника заключается в том, что он буквально оснащен катушкой с оптоволокном. Поэтому дрон с виду выглядит, будто он привязан «на веревочке». «Князь Вандал Новгородский» разработан как ударный беспилотник, способный проводить операции на значительном удалении от оператора благодаря оптоволоконному соединению.

Лишь вид небосвода не изменить: свердловские дроны «Упырь» атакуют ВСУ с 2023 года

В Свердловской области осуществляется производство одного из наиболее известных российских промышленных FPV-дронов — квадрокоптера «Упырь». Этот беспилотник разработан местными специалистами и включает в себя части, напечатанные на 3D-принтере, а также широко доступные электронные компоненты и двигатели китайского производства.

Проект «Упырь» является результатом совместных усилий волонтеров, включая инженеров, военных специалистов, программистов и пилотов. Первые образцы этого дрона были испытаны в начале 2023 года. «Весной беспилотники уже опробовались в зоне боевых действий», — отмечают разработчики.

Квадрокоптер «Упырь» способен развивать скорость до 100 км/ч и имеет дальность полета 10-12 км. Он оснащен подвесом для переноса полезной нагрузки массой до 2 кг, что позволяет использовать его с различными типами вооружения или другими грузами.

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Российские военные успешно атаковали украинских солдат при помощи нового спутникового беспилотника «Кукушка». Также месяцем ранее сообщалось о беспилотнике от новгородских инженеров «Князь Вандал», который за короткое время смог нанести ущерб НАТО на 300 миллионов долларов, уничтожая западную технику на Украине. URA.RU рассказывает, какие самодельные дроны Россия использует в зоне СВО и кто участвует в их производстве. «Если есть порох — дай огня»: ВС РФ используют уникальный дрон «Кукушка» Бойцы ВС РФ впервые применили новый беспилотник «Кукушка» против ВСУ в районе населенного пункта «Дачное» (ДНР). Об этом рассказали российские военкоры «Русской весны».  Особенность нового беспилотника заключается в том, что он спутниковый. То есть, команды дрону задавали напрямую через спутник. Причем его произвели буквально в кустарных условиях — непосредственно в зоне СВО. По информации военкоров, данный БПЛА пролетел дистанцию в 16 километров, успешно сбросил боеприпасы весом 4,5 килограмма на позиции противника и вернулся на базу. Скованный одной «цепью»: дрон «на веревочке» «Князь Вандал» Новгородские инженеры недавно создали оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». Он отличается уникальными характеристиками, включая свою устойчивость к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), что делает его особенно эффективным в военных условиях. Главная особенность данного беспилотника заключается в том, что он буквально оснащен катушкой с оптоволокном. Поэтому дрон с виду выглядит, будто он привязан «на веревочке». «Князь Вандал Новгородский» разработан как ударный беспилотник, способный проводить операции на значительном удалении от оператора благодаря оптоволоконному соединению. Лишь вид небосвода не изменить: свердловские дроны «Упырь» атакуют ВСУ с 2023 года В Свердловской области осуществляется производство одного из наиболее известных российских промышленных FPV-дронов — квадрокоптера «Упырь». Этот беспилотник разработан местными специалистами и включает в себя части, напечатанные на 3D-принтере, а также широко доступные электронные компоненты и двигатели китайского производства. Проект «Упырь» является результатом совместных усилий волонтеров, включая инженеров, военных специалистов, программистов и пилотов. Первые образцы этого дрона были испытаны в начале 2023 года. «Весной беспилотники уже опробовались в зоне боевых действий», — отмечают разработчики. Квадрокоптер «Упырь» способен развивать скорость до 100 км/ч и имеет дальность полета 10-12 км. Он оснащен подвесом для переноса полезной нагрузки массой до 2 кг, что позволяет использовать его с различными типами вооружения или другими грузами.
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