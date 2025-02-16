В Челябинске топ-налоговик с отцом не явились на оглашение приговора

Замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС России по Советскому району Челябинска Дмитрий Жабреев, и его отец Сергей не явились на оглашение приговора по делу о коррупции, разглашении налоговой тайны и посредничестве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, их объявили в розыск.
«Обвиняемые не явились на оглашение приговора. В связи с этим суд объявил их в розыск с изменением меры пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что несмотря на отсутствие Жабреевых в суде приговор им все-таки вынесли. Их признали виновными. Жабрееву-младшему путем частичного сложения наказаний назначено семь с половиной лет колонии строгого режима. Его отцу назначено пять с половиной лет колонии общего режима.
С мужчин также взыскали штраф в размере пятикратной суммы взятки, то есть 2 млн 250 тысяч рублей и запретили занимать должности, связанные с выполнением организационных распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе, органах местного самоуправления. Жабрееву младшему на пять лет, Жабрееву-старшему — на три года.
Жабреевы были задержаны в середине марта 2023 года. Старшего обвинили в посредничестве при передаче денег, младшего — в получении взяток и разглашении налоговой и банковской тайны. По версии следствия, сын, работая в налоговой. За деньги разглашал клиентам информацию. За это они платили ему. Деньги передавались через отца.
В ходе следствия Жабреев-младший признал вину в инкриминируемом преступлении. Жабреев-старший настаивал на невиновности.
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