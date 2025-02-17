Звезда американского MTV передумал лететь в Екатеринбург

Рэпер Xzibit перенес тур по России на неопределенный срок
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Xzibit планировал устроить шоу на Урале 4 октября, но позже перенес концерт на ноябрь, а после и вовсе отказался от тура
Xzibit планировал устроить шоу на Урале 4 октября, но позже перенес концерт на ноябрь, а после и вовсе отказался от тура Фото:

Xzibit, американский рэпер и ведущий передачи «Тачку на прокачку» на MTV, отложил поездку в Россию на неопределенный срок. Элвин Натаниэль Джойнер IV (настоящее имя артиста) планировал выступить в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, но случится ли это в 2025 году или позже — неизвестно.

«Концерт пока отложили, конкретных дат нет», — пояснили URA.RU организаторы. По одной из версий, Xzibit не смог приехать осенью 2024 года из-за давления американского правительства: власти настаивали, чтобы рэпер дождался выборов президента США. Официальная причина — музыканту задержали визу, поэтому мини-тур перенесли на ноябрь.

Несмотря на то, что выборы в Америке прошли, на гастроли в Россию рэпер пока не собирается. Афиши и информация с сайта ведущего шоу «Тачку на прокачку» исчезли.

Xzibit записал семь сольных альбомов, участвовал в туре Up The Smoke вместе с Eminem, Ice Cube и Snoop Dogg. Кроме этого, артист снялся в таких фильмах, как «Три икса-2», «Восьмая миля», «Секретные материалы: Я хочу верить».

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Xzibit, американский рэпер и ведущий передачи «Тачку на прокачку» на MTV, отложил поездку в Россию на неопределенный срок. Элвин Натаниэль Джойнер IV (настоящее имя артиста) планировал выступить в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, но случится ли это в 2025 году или позже — неизвестно. «Концерт пока отложили, конкретных дат нет», — пояснили URA.RU организаторы. По одной из версий, Xzibit не смог приехать осенью 2024 года из-за давления американского правительства: власти настаивали, чтобы рэпер дождался выборов президента США. Официальная причина — музыканту задержали визу, поэтому мини-тур перенесли на ноябрь. Несмотря на то, что выборы в Америке прошли, на гастроли в Россию рэпер пока не собирается. Афиши и информация с сайта ведущего шоу «Тачку на прокачку» исчезли. Xzibit записал семь сольных альбомов, участвовал в туре Up The Smoke вместе с Eminem, Ice Cube и Snoop Dogg. Кроме этого, артист снялся в таких фильмах, как « Три икса-2» , « Восьмая миля» , « Секретные материалы: Я хочу верить» .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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