Звезда американского MTV передумал лететь в Екатеринбург

Xzibit, американский рэпер и ведущий передачи «Тачку на прокачку» на MTV, отложил поездку в Россию на неопределенный срок. Элвин Натаниэль Джойнер IV (настоящее имя артиста) планировал выступить в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, но случится ли это в 2025 году или позже — неизвестно.
«Концерт пока отложили, конкретных дат нет», — пояснили URA.RU организаторы. По одной из версий, Xzibit не смог приехать осенью 2024 года из-за давления американского правительства: власти настаивали, чтобы рэпер дождался выборов президента США. Официальная причина — музыканту задержали визу, поэтому мини-тур перенесли на ноябрь.
Несмотря на то, что выборы в Америке прошли, на гастроли в Россию рэпер пока не собирается. Афиши и информация с сайта ведущего шоу «Тачку на прокачку» исчезли.
Xzibit записал семь сольных альбомов, участвовал в туре Up The Smoke вместе с Eminem, Ice Cube и Snoop Dogg. Кроме этого, артист снялся в таких фильмах, как «Три икса-2», «Восьмая миля», «Секретные материалы: Я хочу верить».
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