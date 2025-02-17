В Твери задержали одного из топ-менеджеров Северной железной дороги

В Твери по делу о взятке задержан один из топ-менеджеров Северной железной дороги РЖД. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Один из топ-менеджеров Северной железной дороги РЖД задержан в Твери», — заявили правоохранители ТАСС. Отмечается, что он задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.
Сегодня в Ростовской области были задержаны замминистра цифрового развития, информационных технологий связей и замгубернатора региона Константин Рачаловский. Они оба обвиняются в превышении должностных полномочий.
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