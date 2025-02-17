В Твери задержали одного из топ-менеджеров Северной железной дороги

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В Твери возбудили дело по факту взятки в особо крупном размере
В Твери возбудили дело по факту взятки в особо крупном размере Фото:

В Твери по делу о взятке задержан один из топ-менеджеров Северной железной дороги РЖД. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Один из топ-менеджеров Северной железной дороги РЖД задержан в Твери», — заявили правоохранители ТАСС. Отмечается, что он задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Сегодня в Ростовской области были задержаны замминистра цифрового развития, информационных технологий связей и замгубернатора региона Константин Рачаловский. Они оба обвиняются в превышении должностных полномочий.

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В Твери по делу о взятке задержан один из топ-менеджеров Северной железной дороги РЖД. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Один из топ-менеджеров Северной железной дороги РЖД задержан в Твери», — заявили правоохранители ТАСС. Отмечается, что он задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Сегодня в Ростовской области были задержаны замминистра цифрового развития, информационных технологий связей и замгубернатора региона Константин Рачаловский. Они оба обвиняются в превышении должностных полномочий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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