МО: за сутки над Россией сбили 177 дронов Украины

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Над регионами России сбито более 170 БПЛА
Над регионами России сбито более 170 БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили над страной 177 беспилотников Украины. Также были уничтожены пять французских авиационных бомб Hammer, сообщили в Минобороны РФ. 

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, <...> а также 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 102 вне зоны специальной военной операции», — заявили в оборонном ведомстве. Кроме того, ВС РФ сбили три ракеты американской системы залпового огня HIMARS и противокорабельную ракету «Нептун-МД», адаптированную для ударов по наземным объектам.

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За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили над страной 177 беспилотников Украины. Также были уничтожены пять французских авиационных бомб Hammer, сообщили в Минобороны РФ.  «Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, <...> а также 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 102 вне зоны специальной военной операции», — заявили в оборонном ведомстве. Кроме того, ВС РФ сбили три ракеты американской системы залпового огня HIMARS и противокорабельную ракету «Нептун-МД», адаптированную для ударов по наземным объектам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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