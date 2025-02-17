МО: за сутки над Россией сбили 177 дронов Украины

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили над страной 177 беспилотников Украины. Также были уничтожены пять французских авиационных бомб Hammer, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, <...> а также 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 102 вне зоны специальной военной операции», — заявили в оборонном ведомстве. Кроме того, ВС РФ сбили три ракеты американской системы залпового огня HIMARS и противокорабельную ракету «Нептун-МД», адаптированную для ударов по наземным объектам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.