Выиграет ли Игорь Николаев суды по авторским правам: объяснил адвокат Тонкий

Певец и композитор Игорь Николаев может добиться справедливости в суде, требуя соблюдения прав на использование своей знаменитой фразы «Выпьем за любовь» в случае регистрации товарного знака. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил адвокат Евгений Тонкий.
«В 2023 году на имя Игоря Николаева Роспатентом зарегистрирован словесный товарный знак „Выпьем за любовь“ за номером 974508. При этом уже в 2024 году право использования данного товарного знака было предоставлено Игорем Николаевым Обществу с ограниченной ответственностью „Диджитал прожект“ на условиях исключительной лицензии.
На практике незаконное использование товарного знака фиксируется нотариальным протоколом осмотра. При наличии такого доказательства в материалах судебных дел вероятность удовлетворения требований о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак максимальна. Следовательно, права на довольно известную строчку из песни Игоря Николаева «Выпьем за любовь», обличенную в форму товарного знака, однозначно будут защищены судом», — пояснил Тонкий.
Адвокат сообщил, что в настоящий момент товарный знак фактически находится под управлением юридического лица. Николаев выступает в процессе в качестве третьего лица. Певец судится с продавцами футболок и кружек, которые незаконно используют его фразу «Выпьем за любовь». Имя артиста фигурирует в исках по интеллектуальным правам на 800 тысяч рублей и на 250 тысяч рублей.
По словам Тонкого, благодаря регистрации товарного знака, закон будет на стороне Николаева. В данной ситуации открытым остается вопрос о размере компенсации за нарушение исключительного права, которую взыщет суд.
«Как правило, заявленный правообладателем размер компенсации снижается судами, на это влияют такие обстоятельства, как: известность товарного знака, количество доказанных фактов незаконного использования товарного знака, продолжительность незаконного использования», — заключил правозащитник.
Игорь Николаев — автор слов и музыки, а также исполнитель песни «Выпьем за любовь». Одну из своих самых популярных авторских песен он выпустил в 1995 году. Хит до сих пор актуален и любим публикой.
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