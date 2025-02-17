Депутат свердловского заксо призвал мотивировать учителей деньгами

В Свердловской области поддержали идею увеличить доходы учителей за счет премий, если их ученики добьются успехов во взрослой жизни. Об этом заявил депутат регионального заксобрания Вячеслав Погудин.
«Такой путь вполне очевидно имеет право на жизнь, потому что уйти от уравнивания оплаты труда мы стремимся и в педагогике, и в других сферах. Качество труда мотивировать, в том числе и денежными эквивалентами, это правильно. Поставить зависимость от качества труда уровень зарплаты — это хороший вариант, он сегодня применяется широко и на предприятиях, и в организациях», — сказал Погудин в эфире ОТВ.
В декабре 2024-го поощрение учителей за успехи школьников в взрослой жизни анонсировал вице-премьер РФ Константин Чернышенко. По его словам, для создания справедливой системы вознаграждения уже ведутся работы с Федеральной налоговой службой. Зампред правительства отметил, что идея о премировании школьных учителей будет закреплена на законодательном уровне.
Кроме того, депутат Погудин поддержал законопроект о сокращении дополнительных экзаменов для девятиклассников. Он считает, что не обязательно получать несколько высших образований и затягивать обучение на годы, так как и без этого можно состояться, как специалист. В пример он привел строителей. Госдума ранее приняла закон в первом чтении о сокращении до двух допэкзаменов.
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