Власти Салехарда занялись помощью жильцам сгоревшей деревяшки

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16 жильцов сгоревшего дома размещены в гостиницах
16 жильцов сгоревшего дома размещены в гостиницах Фото:
новость из сюжета
Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Салехарде (ЯНАО) 16 жителей сгоревшего деревянного дома на улице Патрикеева размещены в двух гостиницах. Власти города в соцсети сообщили, что среди них пять детей и кот.

«Администрация города разместила 16 жителей дома по Патрикеева, 13, где сегодня произошёл пожар, в две салехардские гостиницы. Среди размещённых в гостиницах — 5 детей и один кот», — сообщили власти окружной столицы в telegram-канале.

Завтра начнется сбор необходимых вещей и работа с пострадавшими по жилищному вопросу. Электроснабжение на улицах Игарская, Павлова и Патрикеева будет восстановлено в ближайшее время.

Дом на Патрикеева, 13 загорелся в 17:18 — в огне погиб мужчина. Позже спасатели вытащили из горящего дома маломобильного жителя — он в тяжелом состоянии госпитализирован. По уточненной информации на пожаре пострадало три человека: двое мужчин и женщина. Дом был признан аварийным в 2020 году, из 22 квартир на момент пожара расселены пять.

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В Салехарде (ЯНАО) 16 жителей сгоревшего деревянного дома на улице Патрикеева размещены в двух гостиницах. Власти города в соцсети сообщили, что среди них пять детей и кот. «Администрация города разместила 16 жителей дома по Патрикеева, 13, где сегодня произошёл пожар, в две салехардские гостиницы. Среди размещённых в гостиницах — 5 детей и один кот», — сообщили власти окружной столицы в telegram-канале. Завтра начнется сбор необходимых вещей и работа с пострадавшими по жилищному вопросу. Электроснабжение на улицах Игарская, Павлова и Патрикеева будет восстановлено в ближайшее время. Дом на Патрикеева, 13 загорелся в 17:18 — в огне погиб мужчина. Позже спасатели вытащили из горящего дома маломобильного жителя — он в тяжелом состоянии госпитализирован. По уточненной информации на пожаре пострадало три человека: двое мужчин и женщина. Дом был признан аварийным в 2020 году, из 22 квартир на момент пожара расселены пять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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