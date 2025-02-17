Кличко заявил о повреждении промышленного объекта в Киеве после атаки БПЛА

В Святошинском районе Киева вечером 17 февраля обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили промышленный объект. Об этом написал в своем telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко.
«В Святошинском районе упали обломки БПЛА. Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия», — говорится в сообщении Кличко.
Политик добавил, что во дворе одного из жилых домов горят машины. Кличко предупредил жителей города о работе системы ПВО и призвал их находиться в укрытиях. 12 февраля Киев также попал под атаки ракет и БПЛА, пишет «Царьград».
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