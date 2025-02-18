Коммерсант: на заводе Samsung в России начнут выпускать отечественные смартфоны «Байон»

Известный российский дистрибутор VVP Group планирует начать выпуск смартфонов под собственным брендом «Байон». По информации «Коммерсанта», производить гаджеты будут на арендованном в Калуге предприятии Samsung.
«Российский дистрибутор VVP Group на арендованном предприятии Samsung в Калуге может начать выпуск собственных смартфонов, а также предоставить площадку под их контрактное производство», — сообщил «Коммерсанту» источник на рынке электроники. В 2022 году южнокорейская компания приостановила свою деятельность в России и не комментировала возможное возвращение.
Вначале 2024 года Российская VVP Group арендовала мощности Samsung в Калуге для производства телевизоров и стиральных машин, однако продолжила свое развитие в области электроники, запустив контрактную сборку мониторов под брендом «Гравитон». Кроме того, там же производственная платформа начала выпуск серверов.
Владельцем бренда будущих смартфонов «Байон», по версии «СПАРК-Интерфакс», является генеральный директор ООО «В логистик» (принадлежит VVP Group) Сергей Фомин. Его компания зарегистрировала свой филиал на территории завода Samsung и получила сертификаты на ввоз телефонных аппаратов собственного производства. Как утверждает «Коммерсант», летом 2024 года она также зарегистрировала товарный знак Metame.
Ранее стало известно, что Россия создаст свой аналог смартфона высокотехнологичной компании Huawei. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим обсудил работу филиала Московского университета в Шэньчжене (Китай), где проходят подготовку более трех тысяч студентов.
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