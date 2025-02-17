Госинспекция труда после гибели шахтеров проверяет охрану труда на «Уралкалии»

Государственная инспекция труда в Пермском крае проводит проверку системы управления охраной труда в ПАО «Уралкалий», где 13 февраля погибли два шахтера. Об этом сообщили в ведомстве.
«Ход и результаты надзорного мероприятия находятся на моем личном контроле. По результатам проверки, руководством ПАО „Уралкалий“ будут разработаны мероприятия по повышению уровня безопасности работников», — сообщил руководитель инспекции Олег Украинский. Его слова приводятся в telegram-канале ведомства.
Как сообщало URA.RU ранее, утром 13 февраля в шахте «Уралкалия» погибли два горняка. Расследованием дела занимаются Следственный комитет, прокуратура. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил членам правительства оказать помощь родным погибших и разобраться в причинах трагедии.
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