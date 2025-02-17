17 февраля 2025

Госинспекция труда после гибели шахтеров проверяет охрану труда на «Уралкалии»

© Служба новостей «URA.RU»
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На «Уралкалии» повысят уровень безопасности работников
На «Уралкалии» повысят уровень безопасности работников Фото:

Государственная инспекция труда в Пермском крае проводит проверку системы управления охраной труда в ПАО «Уралкалий», где 13 февраля погибли два шахтера. Об этом сообщили в ведомстве.

«Ход и результаты надзорного мероприятия находятся на моем личном контроле. По результатам проверки, руководством ПАО „Уралкалий“ будут разработаны мероприятия по повышению уровня безопасности работников», — сообщил руководитель инспекции Олег Украинский. Его слова приводятся в telegram-канале ведомства.

Как сообщало URA.RU ранее, утром 13 февраля в шахте «Уралкалия» погибли два горняка. Расследованием дела занимаются Следственный комитет, прокуратура. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил членам правительства оказать помощь родным погибших и разобраться в причинах трагедии.

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Государственная инспекция труда в Пермском крае проводит проверку системы управления охраной труда в ПАО «Уралкалий», где 13 февраля погибли два шахтера. Об этом сообщили в ведомстве. «Ход и результаты надзорного мероприятия находятся на моем личном контроле. По результатам проверки, руководством ПАО „Уралкалий“ будут разработаны мероприятия по повышению уровня безопасности работников», — сообщил руководитель инспекции Олег Украинский. Его слова приводятся в telegram-канале ведомства. Как сообщало URA.RU ранее, утром 13 февраля в шахте «Уралкалия» погибли два горняка. Расследованием дела занимаются Следственный комитет, прокуратура. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил членам правительства оказать помощь родным погибших и разобраться в причинах трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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