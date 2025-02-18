Банки должны предоставлять кредитные каникулы беременным и декретницам

Кредитные каникулы для беременных и родителей во время декретного отпуска предлагает ввести депутат Госдумы Ксения Горячева. Об этом она рассказала в беседе с журналистом URA.RU.
«С появлением детей финансовая нагрузка существенно увеличивается. Кредитные каникулы на время беременности и декрета существенно снизило бы семейные траты в первые годы жизни ребенка», — говорит Горячева.
Также, по словам депутата, действенной мерой поддержки российских семей стало бы снижение процентной ставки по ипотеке с рождением каждого ребенка. С такой законодательной инициативой Горячева выступает вместе с коллегами по партии «Новые люди». «Причем, многодетным семьям долг по ипотеке должен списываться полностью», — уверена собеседница агентства. О других предложениях российских депутатов, призванных убедить женщин рожать больше детей — в материале URA.RU.
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