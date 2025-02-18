Зеленского с женой заселили в отель «Москва» в ОАЭ

Украинского лидера Владимира Зеленского вместе с супругой Еленой заселили в отель под названием «Москва» (Moscow Hotel) в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила супруга Зеленского в соцсетях.
«Согласно сообщению в соцсетях, выбор отеля Moscow Hotel для проживания украинской делегации вызвал интерес, учитывая что отель имеет четыре звезды и оценки постояльцев на уровне 7,7 из 10 за чистоту и 7,6 за удобства», — передает Life.ru. Сейчас Зеленский вместе с украинской делегацией находится в ОАЭ для проведения ряда важных встреч и переговоров с турецким главой Реджепом Эрдоганом.
На следующий день Зеленский также планирует поездку в Саудовскую Аравию, где состоятся переговоры по Украине между российскими и американскими делегатами. При этом встречи Зеленского с представителями России и США на данный момент не запланированы. Ранее Эрдоган дал совет украинскому лидеру — садиться за стол переговоров с Россией.
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