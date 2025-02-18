Зеленского с женой заселили в отель «Москва» в ОАЭ

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Владимира Зеленского в ОАЭ поселили в Moscow Hotel
Владимира Зеленского в ОАЭ поселили в Moscow Hotel Фото:

Украинского лидера Владимира Зеленского вместе с супругой Еленой заселили в отель под названием «Москва» (Moscow Hotel) в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила супруга Зеленского в соцсетях.

«Согласно сообщению в соцсетях, выбор отеля Moscow Hotel для проживания украинской делегации вызвал интерес, учитывая что отель имеет четыре звезды и оценки постояльцев на уровне 7,7 из 10 за чистоту и 7,6 за удобства», — передает Life.ru. Сейчас Зеленский вместе с украинской делегацией находится в ОАЭ для проведения ряда важных встреч и переговоров с турецким главой Реджепом Эрдоганом. 

На следующий день Зеленский также планирует поездку в Саудовскую Аравию, где состоятся переговоры по Украине между российскими и американскими делегатами. При этом встречи Зеленского с представителями России и США на данный момент не запланированы. Ранее Эрдоган дал совет украинскому лидеру — садиться за стол переговоров с Россией. 

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Украинского лидера Владимира Зеленского вместе с супругой Еленой заселили в отель под названием «Москва» (Moscow Hotel) в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила супруга Зеленского в соцсетях. «Согласно сообщению в соцсетях, выбор отеля Moscow Hotel для проживания украинской делегации вызвал интерес, учитывая что отель имеет четыре звезды и оценки постояльцев на уровне 7,7 из 10 за чистоту и 7,6 за удобства», — передает Life.ru. Сейчас Зеленский вместе с украинской делегацией находится в ОАЭ для проведения ряда важных встреч и переговоров с турецким главой Реджепом Эрдоганом.  На следующий день Зеленский также планирует поездку в Саудовскую Аравию, где состоятся переговоры по Украине между российскими и американскими делегатами. При этом встречи Зеленского с представителями России и США на данный момент не запланированы. Ранее Эрдоган дал совет украинскому лидеру — садиться за стол переговоров с Россией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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