В Турции дали Зеленскому рекомендации по переговорам с Путиным

Milliyet: Зеленский должен сесть за стол переговоров с РФ
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Зеленскому в Турции посоветовали сесть за стол переговоров с Россией
Зеленскому в Турции посоветовали сесть за стол переговоров с Россией Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Главе Украины Владимиру Зеленскому стоит в свой предстоящий визит в Турцию внять советам от Анкары и сесть за стол переговоров с Россией. Такое мнение высказал колумнист турецкой газеты Milliyet Абдуллах Каракуш. По его словам, в ходе встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский должен обсудить возможности урегулирования конфликта.

«Зеленский приезжает в Турцию. Теперь ему нужно открыть глаза и поговорить о том, „как решить проблему за столом переговоров“. Другими словами, о том, что Турция говорила с самого начала и давала понять обеим сторонам», — пишет Каракуш. Он высказал надежду, что в этот раз плава Украины прислушается к словам Эрдогана, касаемо нынешней ситуации. 

Каракуш также отметил, что начало переговоров между Украиной и Россией принесет пользу всему мировому сообществу. Он уверен, что несмотря на возможную реакцию европейских стран, итоговый результат будет положительным для всех сторон.

Ранее президент России Владимир Путин переговорил с американским лидером Дональдом трампом. Страны начали подготовку к переговорам по украинскому конфликту. 

На 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) запланированы переговоры, в которых примут участие представители России и США. Зеленский в данных переговорах не будет участвовать. Чего ожидать от предстоящего события — в  материале URA.RU.

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Главе Украины Владимиру Зеленскому стоит в свой предстоящий визит в Турцию внять советам от Анкары и сесть за стол переговоров с Россией. Такое мнение высказал колумнист турецкой газеты Milliyet Абдуллах Каракуш. По его словам, в ходе встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский должен обсудить возможности урегулирования конфликта. «Зеленский приезжает в Турцию. Теперь ему нужно открыть глаза и поговорить о том, „как решить проблему за столом переговоров“. Другими словами, о том, что Турция говорила с самого начала и давала понять обеим сторонам», — пишет Каракуш. Он высказал надежду, что в этот раз плава Украины прислушается к словам Эрдогана, касаемо нынешней ситуации.  Каракуш также отметил, что начало переговоров между Украиной и Россией принесет пользу всему мировому сообществу. Он уверен, что несмотря на возможную реакцию европейских стран, итоговый результат будет положительным для всех сторон. Ранее президент России Владимир Путин переговорил с американским лидером Дональдом трампом. Страны начали подготовку к переговорам по украинскому конфликту.  На 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) запланированы переговоры, в которых примут участие представители России и США. Зеленский в данных переговорах не будет участвовать. Чего ожидать от предстоящего события — в  материале URA.RU.
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