FT: в Европе произошел раскол из-за разногласий по Украине

Внутри европейских стран произошел раскол на почве украинского конфликта, в частности — отправки миротворцев. Страны не могут решить, как вести себя в настоящий момент, когда фактически анонсированы переговоры между главой США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times.
«Европейские страны столкнулись из-за отправки войск на Украину на кризисной встрече [в Париже]. Когда лидеры собрались на саммите, Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание направлять миротворческие силы [на Украину] спустя несколько часов после того, как Великобритания предложила отправить свои миротворческие силы на Украину», — следует из материала журналистов.
Недавно сообщалось, что европейские лидеры соберутся в понедельник во Франции на экстренное совещание. Инициировал встречу президент страны Эммануэль Макрон. В МИД Франции подчеркнули, что обсуждать планируется именно европейскую безопасность. В итоге к единому мнению по Украине там не пришли, передает «Национальная служба новостей». До этого лидер США Дональд Трамп говорил о том, что Европа может не участвовать в переговорах по Украине между РФ и Штатами, сообщает RT.
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