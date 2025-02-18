FT: в Европе произошел раскол из-за разногласий по Украине

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Лидеры ЕС не смогли договориться об отправке войск на Украину во время встречи, которую инициировал Эммануэль Макрон
Лидеры ЕС не смогли договориться об отправке войск на Украину во время встречи, которую инициировал Эммануэль Макрон Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Внутри европейских стран произошел раскол на почве украинского конфликта, в частности — отправки миротворцев. Страны не могут решить, как вести себя в настоящий момент, когда фактически анонсированы переговоры между главой США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times.

«Европейские страны столкнулись из-за отправки войск на Украину на кризисной встрече [в Париже]. Когда лидеры собрались на саммите, Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание направлять миротворческие силы [на Украину] спустя несколько часов после того, как Великобритания предложила отправить свои миротворческие силы на Украину», — следует из материала журналистов.

Недавно сообщалось, что европейские лидеры соберутся в понедельник во Франции на экстренное совещание. Инициировал встречу президент страны Эммануэль Макрон. В МИД Франции подчеркнули, что обсуждать планируется именно европейскую безопасность. В итоге к единому мнению по Украине там не пришли, передает «Национальная служба новостей». До этого лидер США Дональд Трамп говорил о том, что Европа может не участвовать в переговорах по Украине между РФ и Штатами, сообщает RT.

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Внутри европейских стран произошел раскол на почве украинского конфликта, в частности — отправки миротворцев. Страны не могут решить, как вести себя в настоящий момент, когда фактически анонсированы переговоры между главой США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times. «Европейские страны столкнулись из-за отправки войск на Украину на кризисной встрече [в Париже]. Когда лидеры собрались на саммите, Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание направлять миротворческие силы [на Украину] спустя несколько часов после того, как Великобритания предложила отправить свои миротворческие силы на Украину», — следует из материала журналистов. Недавно сообщалось, что европейские лидеры соберутся в понедельник во Франции на экстренное совещание. Инициировал встречу президент страны Эммануэль Макрон. В МИД Франции подчеркнули, что обсуждать планируется именно европейскую безопасность. В итоге к единому мнению по Украине там не пришли, передает «Национальная служба новостей». До этого лидер США Дональд Трамп говорил о том, что Европа может не участвовать в переговорах по Украине между РФ и Штатами, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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