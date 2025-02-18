Тюменку с контрабандой из Индии задержали в аэропорту Екатеринбурга. Фото

Тюменка пыталась ввезти в Россию 23 килограмма товаров из ГОА без декларации
© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенники остановили тюменку в аэропорту Кольцово
Таможенники остановили тюменку в аэропорту Кольцово Фото:

Жительница Тюмени была задержана на таможенном посту в аэропорту Екатеринбурга после рейса, прибывшего из ГОА: она хотела ввезти 23 килограмма товаров из Индии, на которые не имела деклараций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«У тюменки, прилетевшей из ГОА, кольцовские таможенники обнаружили 23 килограмма гостинцев. 46-летняя туристка привезла с собой около 350 сувенирных фигурок, браслетов, благовоний, серег, одежды и головных уборов. Везла не для себя, про обязательное декларирование не знала», — рассказали в пресс-службе.

В отношении тюменки возбудили административное производство. Ей грозит конфискация всего закупленного, либо же штраф — до двукратной стоимости всех ввозимых товаров.

Тюменка везла из Индии 23 килограмма сувениров, украшений и одежды
Тюменка везла из Индии 23 килограмма сувениров, украшений и одежды
Фото:

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Жительница Тюмени была задержана на таможенном посту в аэропорту Екатеринбурга после рейса, прибывшего из ГОА: она хотела ввезти 23 килограмма товаров из Индии, на которые не имела деклараций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «У тюменки, прилетевшей из ГОА, кольцовские таможенники обнаружили 23 килограмма гостинцев. 46-летняя туристка привезла с собой около 350 сувенирных фигурок, браслетов, благовоний, серег, одежды и головных уборов. Везла не для себя, про обязательное декларирование не знала», — рассказали в пресс-службе. В отношении тюменки возбудили административное производство. Ей грозит конфискация всего закупленного, либо же штраф — до двукратной стоимости всех ввозимых товаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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