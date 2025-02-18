Жительница Тюмени была задержана на таможенном посту в аэропорту Екатеринбурга после рейса, прибывшего из ГОА: она хотела ввезти 23 килограмма товаров из Индии, на которые не имела деклараций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«У тюменки, прилетевшей из ГОА, кольцовские таможенники обнаружили 23 килограмма гостинцев. 46-летняя туристка привезла с собой около 350 сувенирных фигурок, браслетов, благовоний, серег, одежды и головных уборов. Везла не для себя, про обязательное декларирование не знала», — рассказали в пресс-службе.
В отношении тюменки возбудили административное производство. Ей грозит конфискация всего закупленного, либо же штраф — до двукратной стоимости всех ввозимых товаров.
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