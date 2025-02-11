Как пережить День влюбленных, если ты одинок: важные советы психолога

Приближается День святого Валентина — праздник всех влюбленных. В это время многие одинокие люди особенно остро ощущают свое положение и задаются вопросами: Почему я до сих пор один? Неужели я обречен на вечное одиночество? Практикующий психолог Виктория Самойлова рассказала URA.RU, как бороться со страхами и сомнениями тем, кто пока не встретил свою любовь.
Что такое «одиночество» и «одинокость»
Для начала нужно разобраться в терминологии. Виктория Самойлова предлагает различать понятия «одиночество» и «одинокость» (или «чувство одиночества»).
«Одиночество — это фактическое отсутствие романтического партнера в данный момент жизни. Такое состояние может быть добровольным и вполне комфортным. А вот одинокость — это мучительное внутреннее переживание своей ненужности, покинутости, изоляции. И вот с ним как раз и нужно бороться», — поясняет эксперт.
По ее словам, причины хронического чувства одиночества часто кроются в детском опыте — недополученной родительской любви, ранних травмах отвержения или потери близких. Уже во взрослом возрасте такой человек пытается восполнить этот дефицит за счет отношений, но часто выбирает не тех партнеров и еще больше разочаровывается в себе и в любви.
Как перестать чувствовать себя одиноким
Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, психолог советует в первую очередь научиться принимать и любить себя. «Я часто предлагаю своим клиентам представить, что они сами себе лучший друг. Стали бы вы общаться с другом, который постоянно вас критикует, обесценивает, говорит, что вы никому не нужны? Вряд ли. Тогда почему вы так общаетесь с самим собой?» — спрашивает Самойлова.
Эксперт рекомендует культивировать любопытство и интерес к себе, своим желаниям и потребностям. Задавать себе вопросы: «Чем бы мне хотелось сейчас заняться? Какие у меня есть мечты и цели? Что приносит мне удовольствие и радость?» И действовать в соответствии с ответами, а не ждать одобрения или поддержки извне.
«Когда мы сами себе интересны, когда наша жизнь наполнена смыслом и увлечениями, нам гораздо проще переносить периоды без отношений. Мы не висим на партнере в ожидании, что он нас развлечет или осчастливит. Мы сами кузнецы своего счастья», — подчеркивает психолог.
Как и зачем работать над самооценкой
Виктория Самойлова также призывает не путать любовь к себе с эгоизмом или нарциссизмом. «Любовь к себе — это не значит считать себя лучше всех или игнорировать чувства других. Это про уважение к себе, принятие себя таким, какой вы есть, со всеми достоинствами и недостатками», — объясняет она.
По мнению эксперта, адекватная самооценка — один из столпов психического здоровья и залог гармоничных отношений с окружающими. «Если мы не ценим и не уважаем себя, мы не можем этого требовать и от партнера. Мы будем либо привлекать людей, которые нас используют и унижают, либо сами станем цепляться за отношения из страха остаться в одиночестве», — предупреждает психолог.
Чтобы укрепить самооценку, Самойлова советует:
- Отмечать и записывать свои успехи и достижения, даже самые маленькие
- Хвалить и поощрять себя за усилия и старания
- Заменять внутреннего критика на внутреннего друга
- Ставить реалистичные цели и радоваться каждому шагу в их достижении
- Практиковать самосострадание вместо самобичевания
- Заботиться о своем теле и внешнем виде
Как и зачем одинокому расширить круг общения
Любовь к себе и принятие своего одиночества не означают, что нужно стать затворником и избегать людей. «Человек — существо социальное. Нам необходимы связи и контакты, чтобы чувствовать себя полноценными. Просто эти связи не обязательно должны быть романтическими», — уточняет Виктория Самойлова.
Психолог рекомендует уделять больше внимания дружеским и семейным отношениям, общению по интересам. «Ищите единомышленников, ходите на мероприятия, вступайте в сообщества. Заводите разговоры с коллегами и соседями. Интересуйтесь жизнью других людей. Будьте готовы помогать и принимать помощь», — перечисляет эксперт.
По ее словам, широкий круг общения не только спасает от чувства одиночества, но и повышает шансы встретить будущего партнера. «Когда мы зациклены на поиске второй половинки, мы можем просто не замечать интересных людей вокруг. А если мы открыты миру и новым связям, любовь может прийти откуда угодно», — замечает Самойлова.
Нужно ли ждать любовь
«Многие убеждены: вот встречу человека своей мечты и заживу счастливо. Выйду замуж — и все проблемы решатся. Это очень вредный миф, который только множит страдания», — предупреждает психолог. По ее словам, такие завышенные ожидания от будущих отношений мешают жить настоящим и быть благодарным за то, что есть.
Более того, погоня за призрачным идеалом может привести к серии неудачных и болезненных романов. «Вместо того, чтобы наслаждаться общением и узнавать другого человека, мы подгоняем его под свой шаблон: вписывается — не вписывается. В итоге либо „сбегаем от алтаря“, либо разочаровываемся уже в браке, потому что реальный партнер не соответствует нашим иллюзиям», — объясняет Самойлова.
Эксперт советует не торопить события и не превращать поиск любви в главную цель жизни. «У каждого свой путь и свои сроки. Для кого-то счастливый брак возможен уже в 20 лет, а кому-то нужно „дозреть“ до серьезных отношений к 40. Доверяйте себе и тому, как разворачивается ваша уникальная история», — ободряет психолог.
«Одинокие люди часто подвергаются давлению социума. Им на каждом шагу напоминают, мол пора остепениться, завести семью, родить детей. Особенно тяжело приходится женщинам с их пресловутыми „биологическими часами“. Эти посылы только нагнетают тревогу и заставляют хвататься за первого встречного», — признает Самойлова.
Психолог призывает сохранять трезвый взгляд и полагаться на себя, а не на чужие стереотипы. «Не спешите соглашаться со всеми, кто пытается вас поженить или охарактеризовать как неудачника. Эти люди проецируют на вас свои страхи и неуверенность. Ваша задача — не попасться на эту удочку», — советует специалист.
По ее словам, гораздо важнее наладить контакт с собственными истинными желаниями. И тут может помочь работа с психотерапевтом. «В одиночку разобраться во всех своих переживаниях бывает непросто. Квалифицированный психолог поможет исследовать ваши подлинные устремления, отделить свое от навязанного, обрести внутреннюю точку опоры», — отмечает Виктория.
Нужно ли искать любовь
И все-таки жизнь в одиночестве и счастливая семейная жизнь — не взаимоисключающие понятия. «То, над чем вы работаете, будучи одиноким — любовь к себе, широта интересов, зрелость, принятие — все это станет прекрасной основой для будущих отношений, если вы захотите их создать», — обнадеживает психолог.
По мнению Самойловой, одиночество можно рассматривать как подготовительный этап, своеобразный «тренировочный полигон» перед встречей со своим человеком. «Представьте, что вы возделываете почву, на которую потом упадут семена любви. Чем плодороднее будет эта почва, чем бережнее вы к ней относитесь, тем больше шансов, что всходы будут крепкими», — сравнивает эксперт.
При этом Виктория предостерегает от «хватательных» рефлексов в духе «я готов, где моя любовь». «Продолжайте жить полной и насыщенной жизнью. Развивайтесь, творите, познавайте мир и себя. Будьте открыты для любви, но не выискивайте ее специально», — напутствует психолог.
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