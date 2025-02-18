Владимир Якушев встретился с матерями погибших бойцов СВО из Тюмени, ХМАО и ЯНАО

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев приехал с рабочим визитом в Тюмень. Он встретился с матерями погибших участников СВО из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, сообщает пресс-служба партии.
«В фонде „Защитники Отечества“ собрались женщины из Тюменской области, Югры и Ямала. Секретарь Генсовета „Единой России“ Владимир Якушев обсудил с женщинами вопросы увековечивания памяти военнослужащих, организации психологической и социальной помощи, патриотического воспитания», — рассказали в пресс-службе ЕР.
Помимо фонда, по словам Якушева, помощью военнослужащим и их семьям занимаются общественные организации и непосредственно партия: за время СВО по инициативе «Единой России» в Госдуме было принято более 130 законов. Новые наказы для инициатив секретарь Генсовета партии привезет и из Тюмени.
В их числе — предложение матери погибшего военнослужащего Юлии Пахомовой из ЯНАО об увековечивании подвига подразделения международного минного центра под командованием гвардии лейтенанта Богдана Барышникова. Они разминировали дома, аэропорты и вокзалы в Мариуполе, за что жители благодарили их еще в 2022 году.
Жительница ХМАО Фаузия Клепинина предложила устанавливать на могилах бойцов СВО специальный знак — по аналогии с красной звездой на захоронениях ветеранов Великой Отечественной войны. Владимир Якушев поддержал и эту инициативу.
На встрече также затронули вопросы патриотического воспитания молодежи, поговорили о важности психологической поддержки семей погибших бойцов. Предложили организовать дистанционные консультации для тех родственников, которые проживают в труднодоступной местности.
«Огромное количество людей, не относясь сегодня ни к какой партии, ни к общественному движению, по зову сердца занимаются сбором гуманитарной помощи, ездят с волонтерскими миссиями в зону СВО, работают в госпиталях. Это — наша лакмусовая бумажка. Очередной экзамен на зрелость нашего общества. С уверенностью можно сказать, мы выдержали. И показали всему миру, что мы — единая страна. Пришло испытание, появилась угроза — встали и пошли», — отметил Владимир Якушев.
Он также добавил, что в год 80-летия Победы «Единая Россия» проведет мероприятия, которые коснутся и тех бойцов, кто служил в Афганистане, Чечне и Сирии. Это позволит показать связь поколений и отдать дань памяти всем, кто этого заслуживает.
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