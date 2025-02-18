Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться на следующей неделе

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Переговоры в Эр-Рияде могут обернуться саммитом Путина и Трампа, пишет Bloomberg
Переговоры в Эр-Рияде могут обернуться саммитом Путина и Трампа, пишет Bloomberg Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе. Об этом сообщил Bloomberg, отмечая, что есть вероятность продолжения переговоров через организацию саммита двух лидеров.

«Переговоры в Эр-Рияде последовали за знаменательным телефонным разговором президента США Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным на прошлой неделе, в котором он изменил ключевые позиции США по конфликту. Они могут проложить путь к саммиту двух лидеров уже на следующей неделе», — пишет Bloomberg.

В Саудовской Аравии 18 февраля начались переговоры по Украине с участием представителей США и России. Это событие стало первым за период с марта 2022 года. Тогда переговоры с целью урегулирования конфликта проводились в Стамбуле.

В составе российской делегации присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. В составе американской делегации: госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе. Об этом сообщил Bloomberg, отмечая, что есть вероятность продолжения переговоров через организацию саммита двух лидеров. «Переговоры в Эр-Рияде последовали за знаменательным телефонным разговором президента США Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным на прошлой неделе, в котором он изменил ключевые позиции США по конфликту. Они могут проложить путь к саммиту двух лидеров уже на следующей неделе», — пишет Bloomberg. В Саудовской Аравии 18 февраля начались переговоры по Украине с участием представителей США и России. Это событие стало первым за период с марта 2022 года. Тогда переговоры с целью урегулирования конфликта проводились в Стамбуле. В составе российской делегации присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. В составе американской делегации: госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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