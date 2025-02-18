Полпред Жога: главная цель СВО достигнута. Видео

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Визит Артема Жоги на тренировку по спортивным танцам на колясках. Екатеринбург , жога артем
Артем Жога считает, что общество консолидировалось Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Самая главная цель спецоперации РФ на Украине — консолидация общества — достигнута. С таким заявлением выступил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече со студентами, организованной обществом «Знание» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«Я считаю, самая главная цель специальной военной операции, она достигнута. Это консолидация общества, его объединение — всех, от мала до велика, [людей] разных профессий, разных уровней социального статуса, простых рабочих, до генеральных директоров, до политиков, которые объединились в одном общем порыве с одной общей целью — победа», — сказал Жога.

Полпред президента подчеркнул значимость укрепления суверенитета страны и экономического роста, который даже превысил прогнозы. По его словам, введенные Западом санкции против России неожиданно способствовали достижению этих целей, объединив общество вокруг правительства и его инициатив.

Ранее Жога призвал готовиться к массовому возвращению участников СВО. Он отметил необходимость разработки долгосрочных программ поддержки для бойцов, которые десятками тысяч начнут возвращаться с фронта.

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Самая главная цель спецоперации РФ на Украине — консолидация общества — достигнута. С таким заявлением выступил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече со студентами, организованной обществом «Знание» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Я считаю, самая главная цель специальной военной операции, она достигнута. Это консолидация общества, его объединение — всех, от мала до велика, [людей] разных профессий, разных уровней социального статуса, простых рабочих, до генеральных директоров, до политиков, которые объединились в одном общем порыве с одной общей целью — победа», — сказал Жога. Полпред президента подчеркнул значимость укрепления суверенитета страны и экономического роста, который даже превысил прогнозы. По его словам, введенные Западом санкции против России неожиданно способствовали достижению этих целей, объединив общество вокруг правительства и его инициатив. Ранее Жога призвал готовиться к массовому возвращению участников СВО. Он отметил необходимость разработки долгосрочных программ поддержки для бойцов, которые десятками тысяч начнут возвращаться с фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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