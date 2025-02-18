Самая главная цель спецоперации РФ на Украине — консолидация общества — достигнута. С таким заявлением выступил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече со студентами, организованной обществом «Знание» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
«Я считаю, самая главная цель специальной военной операции, она достигнута. Это консолидация общества, его объединение — всех, от мала до велика, [людей] разных профессий, разных уровней социального статуса, простых рабочих, до генеральных директоров, до политиков, которые объединились в одном общем порыве с одной общей целью — победа», — сказал Жога.
Полпред президента подчеркнул значимость укрепления суверенитета страны и экономического роста, который даже превысил прогнозы. По его словам, введенные Западом санкции против России неожиданно способствовали достижению этих целей, объединив общество вокруг правительства и его инициатив.
Ранее Жога призвал готовиться к массовому возвращению участников СВО. Он отметил необходимость разработки долгосрочных программ поддержки для бойцов, которые десятками тысяч начнут возвращаться с фронта.
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