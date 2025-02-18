Общество Полпред Жога: главная цель СВО достигнута. Видео 18 февраля 2025 в 17:31 Размер текста - 17 + Артем Жога считает, что общество консолидировалось Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самая главная цель спецоперации РФ на Украине — консолидация общества — достигнута. С таким заявлением выступил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече со студентами, организованной обществом «Знание» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Я считаю, самая главная цель специальной военной операции, она достигнута. Это консолидация общества, его объединение — всех, от мала до велика, [людей] разных профессий, разных уровней социального статуса, простых рабочих, до генеральных директоров, до политиков, которые объединились в одном общем порыве с одной общей целью — победа», — сказал Жога. Полпред президента подчеркнул значимость укрепления суверенитета страны и экономического роста, который даже превысил прогнозы. По его словам, введенные Западом санкции против России неожиданно способствовали достижению этих целей, объединив общество вокруг правительства и его инициатив. Ранее Жога призвал готовиться к массовому возвращению участников СВО. Он отметил необходимость разработки долгосрочных программ поддержки для бойцов, которые десятками тысяч начнут возвращаться с фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самая главная цель спецоперации РФ на Украине — консолидация общества — достигнута. С таким заявлением выступил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече со студентами, организованной обществом «Знание» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Я считаю, самая главная цель специальной военной операции, она достигнута. Это консолидация общества, его объединение — всех, от мала до велика, [людей] разных профессий, разных уровней социального статуса, простых рабочих, до генеральных директоров, до политиков, которые объединились в одном общем порыве с одной общей целью — победа», — сказал Жога. Полпред президента подчеркнул значимость укрепления суверенитета страны и экономического роста, который даже превысил прогнозы. По его словам, введенные Западом санкции против России неожиданно способствовали достижению этих целей, объединив общество вокруг правительства и его инициатив. Ранее Жога призвал готовиться к массовому возвращению участников СВО. Он отметил необходимость разработки долгосрочных программ поддержки для бойцов, которые десятками тысяч начнут возвращаться с фронта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям