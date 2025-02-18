В Екатеринбурге сократят обучение водителей трамваев из-за кадрового голода

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После обучения остается лишь 20% желающих стать водителями трамваев
После обучения остается лишь 20% желающих стать водителями трамваев Фото:

В Екатеринбурге хотят сократить обучение водителей трамваев, чтобы решить проблему нехватки кадров, которым сложно долго осваивать старую и сложную технику. Об этом заявил замдиректора департамента транспорта администрации Николай Вахлов.

«Если с автобусами ситуация поправляется, люди возвращаются после увеличения зарплат, с трамваями — гораздо сложнее. Основная масса, которая водит трамваи, это люди уже в возрасте. Чтобы обучить водителя трамвая, надо пять месяцев. Помимо увеличения зарплат мы смотрим и по обучению: как можно скорректировать программу для того, чтобы качественно обучить и в короткие сроки новых сотрудников», — рассказал Вахлов в эфире ОТВ.

Дополнительно Вахлов упомянул, что после окончания обучения в «Гортрансе» остаются только 20% водителей. Многие уходят из-за сложностей, связанных с работой на устаревшем подвижном составе. Причинами нехватки работников он также назвал уход на пенсию или другую работу.

Ранее мэрия Екатеринбурга подвела первые итоги транспортной реформы, запущенной в начале 2024-го. Из положительных результатов власти города отметили закупку 50 троллейбусов и рост пассажиропотока после перехода на брутто-контракты, ставшие главной особенностью преобразований. С марта в трамваях и троллейбусах, где нет кондукторов, спецкондукторы начнут проверять наличие билетов.

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В Екатеринбурге хотят сократить обучение водителей трамваев, чтобы решить проблему нехватки кадров, которым сложно долго осваивать старую и сложную технику. Об этом заявил замдиректора департамента транспорта администрации Николай Вахлов. «Если с автобусами ситуация поправляется, люди возвращаются после увеличения зарплат, с трамваями — гораздо сложнее. Основная масса, которая водит трамваи, это люди уже в возрасте. Чтобы обучить водителя трамвая, надо пять месяцев. Помимо увеличения зарплат мы смотрим и по обучению: как можно скорректировать программу для того, чтобы качественно обучить и в короткие сроки новых сотрудников», — рассказал Вахлов в эфире ОТВ. Дополнительно Вахлов упомянул, что после окончания обучения в «Гортрансе» остаются только 20% водителей. Многие уходят из-за сложностей, связанных с работой на устаревшем подвижном составе. Причинами нехватки работников он также назвал уход на пенсию или другую работу. Ранее мэрия Екатеринбурга подвела первые итоги транспортной реформы, запущенной в начале 2024-го. Из положительных результатов власти города отметили закупку 50 троллейбусов и рост пассажиропотока после перехода на брутто-контракты, ставшие главной особенностью преобразований. С марта в трамваях и троллейбусах, где нет кондукторов, спецкондукторы начнут проверять наличие билетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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