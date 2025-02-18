В Екатеринбурге начнется охота за безбилетниками

18 февраля 2025 в 14:24 Размер текста - 17 +

Не желающих платить за проезд будут выявлять специальные контролеры Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В трамваях и троллейбусах Екатеринбурга, где нет кондукторов, оплату билетов будут проверять специальные контролеры. Рейды начнутся уже с марта, сообщил вице-мэр Рустам Галямов, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы работаем по брутто-контрактам с августа прошлого года и давно мониторим эту историю. Есть на одном маршруте троллейбусы, где есть кондуктор, и есть, где нет. Разница порядка 15-16 процентов, это как раз безбилетники, которые не платят», — объяснил Галямов. Для выявления «зайцев» с марта планируют запустить специальные рейды. Контрольные службы, по словам чиновника, будут выезжать на маршруты, где имеется информация о неплатежах. «Будем таким образом пытаться стимулировать, чтобы люди платили как в метро», — добавил вице-мэр. Как сообщалось, по Екатеринбургу курсируют новые троллейбусы, в которых оплата производится автоматически по валидатору. Из-за этого кондукторы массово увольняются из «Гортранса» в поисках новой работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В трамваях и троллейбусах Екатеринбурга, где нет кондукторов, оплату билетов будут проверять специальные контролеры. Рейды начнутся уже с марта, сообщил вице-мэр Рустам Галямов, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы работаем по брутто-контрактам с августа прошлого года и давно мониторим эту историю. Есть на одном маршруте троллейбусы, где есть кондуктор, и есть, где нет. Разница порядка 15-16 процентов, это как раз безбилетники, которые не платят», — объяснил Галямов. Для выявления «зайцев» с марта планируют запустить специальные рейды. Контрольные службы, по словам чиновника, будут выезжать на маршруты, где имеется информация о неплатежах. «Будем таким образом пытаться стимулировать, чтобы люди платили как в метро», — добавил вице-мэр. Как сообщалось, по Екатеринбургу курсируют новые троллейбусы, в которых оплата производится автоматически по валидатору. Из-за этого кондукторы массово увольняются из «Гортранса» в поисках новой работы.