В Екатеринбурге начнется охота за безбилетниками

В трамваях и троллейбусах Екатеринбурга, где нет кондукторов, оплату билетов будут проверять специальные контролеры. Рейды начнутся уже с марта, сообщил вице-мэр Рустам Галямов, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мы работаем по брутто-контрактам с августа прошлого года и давно мониторим эту историю. Есть на одном маршруте троллейбусы, где есть кондуктор, и есть, где нет. Разница порядка 15-16 процентов, это как раз безбилетники, которые не платят», — объяснил Галямов.
Для выявления «зайцев» с марта планируют запустить специальные рейды. Контрольные службы, по словам чиновника, будут выезжать на маршруты, где имеется информация о неплатежах. «Будем таким образом пытаться стимулировать, чтобы люди платили как в метро», — добавил вице-мэр.
Как сообщалось, по Екатеринбургу курсируют новые троллейбусы, в которых оплата производится автоматически по валидатору. Из-за этого кондукторы массово увольняются из «Гортранса» в поисках новой работы.
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