В Екатеринбурге начнется охота за безбилетниками

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Транспорт. Пермь, девушка, пассажир, автобус, общественный транспорт, женщина, пассажиры, трамвай
Не желающих платить за проезд будут выявлять специальные контролеры Фото:

В трамваях и троллейбусах Екатеринбурга, где нет кондукторов, оплату билетов будут проверять специальные контролеры. Рейды начнутся уже с марта, сообщил вице-мэр Рустам Галямов, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы работаем по брутто-контрактам с августа прошлого года и давно мониторим эту историю. Есть на одном маршруте троллейбусы, где есть кондуктор, и есть, где нет. Разница порядка 15-16 процентов, это как раз безбилетники, которые не платят», — объяснил Галямов.

Для выявления «зайцев» с марта планируют запустить специальные рейды. Контрольные службы, по словам чиновника, будут выезжать на маршруты, где имеется информация о неплатежах. «Будем таким образом пытаться стимулировать, чтобы люди платили как в метро», — добавил вице-мэр.

Как сообщалось, по Екатеринбургу курсируют новые троллейбусы, в которых оплата производится автоматически по валидатору. Из-за этого кондукторы массово увольняются из «Гортранса» в поисках новой работы.

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В трамваях и троллейбусах Екатеринбурга, где нет кондукторов, оплату билетов будут проверять специальные контролеры. Рейды начнутся уже с марта, сообщил вице-мэр Рустам Галямов, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы работаем по брутто-контрактам с августа прошлого года и давно мониторим эту историю. Есть на одном маршруте троллейбусы, где есть кондуктор, и есть, где нет. Разница порядка 15-16 процентов, это как раз безбилетники, которые не платят», — объяснил Галямов. Для выявления «зайцев» с марта планируют запустить специальные рейды. Контрольные службы, по словам чиновника, будут выезжать на маршруты, где имеется информация о неплатежах. «Будем таким образом пытаться стимулировать, чтобы люди платили как в метро», — добавил вице-мэр. Как сообщалось, по Екатеринбургу курсируют новые троллейбусы, в которых оплата производится автоматически по валидатору. Из-за этого кондукторы массово увольняются из «Гортранса» в поисках новой работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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