Какие страны планируют принять участие в торжествах к 80-летию Победы

Президент и премьер-министр Эфиопии планируют принять участие в мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме них ожидается появление первых лиц Китая, Словакии и стран ОДКБ.
«Премьер-министр [Эфиопии] (Абий Ахмед — прим. ред. URA.RU) сказал о том, что либо президент страны, либо премьер-министр обязательно примут участие в этих торжествах. Они определятся к этой дате в зависимости от ситуации, от графика, от загруженности и так далее», — передают ее слова РИА Новости.
Помимо властей Эфиопии свое участие в юбилейном параде победы в Великой Отечественной войне подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который выразил «исключительный интерес» присутствовать на празднике. Как пишет издание News.ru в список приглашенных также входят президент Вьетнама То Лам, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Сербии Александр Вучич. По традиции были приглашены руководители стран ОДКБ, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же заявил, что не пригласят только лидеров недружественных стран.
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