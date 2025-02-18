Росимущество вновь выставило на торги недвижимость экс-владельцев ЧЭМК Антиповых

Росимущество в очередной раз выставило на аукцион помещения компании «Эталон», собственниками которой являются бывшие владельцы национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), семья Антиповых. Активы представлены тремя лотами по сниженной стоимости на общую сумму 56,9 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России».
«Жилое помещение (квартира) общей площадью 66,7 кв. м на ул. Братьев Кашириных за 4,7 млн рублей. Два нежилых помещение площадью 220,1 кв. м и 419,6 кв. м на ул. Воровского за 19,2 млн и 33,07 млн рублей. Конец приема заявок — 17.03.2025», — уточняется на сайте.
Собственником всего имущества является акционерное общество «Компания Эталон». Недвижимость была арестована Федеральной службой судебных приставов.
Как сообщало URA.RU ранее, в начале января 2025 года Росимущество уже выставляло на торги офисные помещения компании «Эталон» за 68 млн рублей. Доли в ней принадлежат Юрию и Людмиле Антиповой, а также их сыновьям Сергею и Алексею. Позднее торги не состоялись. Имущество снова решили продать посредством аукциона. Реализация активов проходит в рамках взыскания с Антиповых, а также с их бывших деловых партнеров Аристовых и Кретовых, 105 млрд рублей.
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