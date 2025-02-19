«Авито»: цены на iPhone в России резко упали

В России зафиксировано снижение цен на iPhone. Согласно анализу, проведенному сервисом «Авито», средняя стоимость гаджетов от Apple упала на 13% за последние 4-5 месяцев, исключая новейшую линейку iPhone 16.
Больше всех (на 31%) подешевел iPhone XR 2018 года. Его сейчас можно купить за 16 тысяч рублей, следует из анализа. Среди популярных моделей на «Авито» за последние полгода лидируют iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 12.
В целом, с октября 2024 по январь 2025 года общие продажи iPhone увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем большинство транзакций приходится на перепродажи, отмечают в «Авито».
Компания Apple 19 февраля планирует провести презентацию, на которой, предположительно, представит новый iPhone SE четвертого поколения. По информации от инсайдеров, новая модель станет похожа по дизайну на iPhone 14 и 16, в отличие от старых моделей SE. Продажи запланированы на весну 2025 года, в том числе и в России. По данным от аналитиков на лето 2024 года, самой популярной моделью среди россиян стал iPhone 11, передает Pravda.ru.
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