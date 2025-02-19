«Авито»: цены на iPhone в России резко упали

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Старые модели iPhone можно приобрести в России по цене от 16 тысяч рублей, отмечает «Авито»
Старые модели iPhone можно приобрести в России по цене от 16 тысяч рублей, отмечает «Авито» Фото:

В России зафиксировано снижение цен на iPhone. Согласно анализу, проведенному сервисом «Авито», средняя стоимость гаджетов от Apple упала на 13% за последние 4-5 месяцев, исключая новейшую линейку iPhone 16.

Больше всех (на 31%) подешевел iPhone XR 2018 года. Его сейчас можно купить за 16 тысяч рублей, следует из анализа. Среди популярных моделей на «Авито» за последние полгода лидируют iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 12.

В целом, с октября 2024 по январь 2025 года общие продажи iPhone увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем большинство транзакций приходится на перепродажи, отмечают в «Авито».

Компания Apple 19 февраля планирует провести презентацию, на которой, предположительно, представит новый iPhone SE четвертого поколения. По информации от инсайдеров, новая модель станет похожа по дизайну на iPhone 14 и 16, в отличие от старых моделей SE. Продажи запланированы на весну 2025 года, в том числе и в России. По данным от аналитиков на лето 2024 года, самой популярной моделью среди россиян стал iPhone 11, передает Pravda.ru.

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В России зафиксировано снижение цен на iPhone. Согласно анализу, проведенному сервисом «Авито», средняя стоимость гаджетов от Apple упала на 13% за последние 4-5 месяцев, исключая новейшую линейку iPhone 16. Больше всех (на 31%) подешевел iPhone XR 2018 года. Его сейчас можно купить за 16 тысяч рублей, следует из анализа. Среди популярных моделей на «Авито» за последние полгода лидируют iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 12. В целом, с октября 2024 по январь 2025 года общие продажи iPhone увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем большинство транзакций приходится на перепродажи, отмечают в «Авито». Компания Apple 19 февраля планирует провести презентацию, на которой, предположительно, представит новый iPhone SE четвертого поколения. По информации от инсайдеров, новая модель станет похожа по дизайну на iPhone 14 и 16, в отличие от старых моделей SE. Продажи запланированы на весну 2025 года, в том числе и в России. По данным от аналитиков на лето 2024 года, самой популярной моделью среди россиян стал iPhone 11, передает Pravda.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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