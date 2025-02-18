Кузнец из Кунгура Пермского края Антон Киряков начал сборку своего Железного трона, для которого он сковал уже сотни мечей. Копию трона из сериала «Игра престолов» Киряков создает уже не один год. Если в начале работы над проектом он планировал сковать 130 мечей, то теперь выяснилось, что их понадобится гораздо больше.
«Чем дальше — тем мечей все мало. Придется еще готовить полотна. Боюсь, что выйду за пределы 300 штук», — написал мастер в соцсети «ВКонтакте». Он также опубликовал фото своей работы.
Работа над скульптурой началась еще в 2023 году. На создание одного меча у кузнеца уходит 3-4 часа. Каждый из них уникален.
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