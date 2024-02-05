Автор скандального пермского «Лыжника» сделает трон из «Игры престолов». Фото

06 февраля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Для трона автор кует 130 мечей Фото: Алексей Андронов © URA.RU Кузнец из города Кунгур (Пермский край) Антон Киряков создает трон из сериала «Игра престолов». Ранее он сделал скульптуру «Лыжник», которую активно обсуждали в интернете в октябре 2023 года. Для трона автор планирует выковать 130 железных мечей. «Лет 5 назад я увидел картину „Игра Престолов“ и мне очень понравился сюжет и сам железный трон, за который шла война в фильме. Именно тогда идея не покидала меня и не давала покоя», — написал Киряков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Работа над скульптурой началась год назад. За это время кузнец сделал 20 мечей. Кузнец отметил, что на одно изделие в среднем уходит 3-4 часа. Каждый меч получается с разным авторским клеймом. Когда все они будут готовы, из них начнут собирать конструкцию трона. На сборку автор планирует потратить полгода. Ранее URA.RU рассказало, что Антон Киряков создал перила для нового здания ТЮЗа в Перми. Большую популярность автору принесла скульптура «Лыжника», которая вызвала бурную реакцию в СМИ и интернете. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа. К 360-летию Кунгура Киряков установил арт-объект «Юбиляр», созданный из множества гвоздей. Также кузнец планировал создать в Кунгуре целый парк своих работ. Автор сделал уже 20 мечей Фото со страницы Антона Кирякова в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/anton_blacksmith На каждом мече стоит клеймо автора Фото со страницы Антона Кирякова в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/anton_blacksmith

Кузнец из города Кунгур (Пермский край) Антон Киряков создает трон из сериала «Игра престолов». Ранее он сделал скульптуру «Лыжник», которую активно обсуждали в интернете в октябре 2023 года. Для трона автор планирует выковать 130 железных мечей. «Лет 5 назад я увидел картину „Игра Престолов“ и мне очень понравился сюжет и сам железный трон, за который шла война в фильме. Именно тогда идея не покидала меня и не давала покоя», — написал Киряков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Работа над скульптурой началась год назад. За это время кузнец сделал 20 мечей. Кузнец отметил, что на одно изделие в среднем уходит 3-4 часа. Каждый меч получается с разным авторским клеймом. Когда все они будут готовы, из них начнут собирать конструкцию трона. На сборку автор планирует потратить полгода. Ранее URA.RU рассказало, что Антон Киряков создал перила для нового здания ТЮЗа в Перми. Большую популярность автору принесла скульптура «Лыжника», которая вызвала бурную реакцию в СМИ и интернете. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа. К 360-летию Кунгура Киряков установил арт-объект «Юбиляр», созданный из множества гвоздей. Также кузнец планировал создать в Кунгуре целый парк своих работ.