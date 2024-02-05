05 февраля 2024

Автор скандального пермского «Лыжника» сделает трон из «Игры престолов». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Обская кузница» Виталия Горшкова. Сургут, кузница, молот, ковка м
Для трона автор кует 130 мечей Фото:

Кузнец из города Кунгур (Пермский край) Антон Киряков создает трон из сериала «Игра престолов». Ранее он сделал скульптуру «Лыжник», которую активно обсуждали в интернете в октябре 2023 года. Для трона автор планирует выковать 130 железных мечей.

«Лет 5 назад я увидел картину „Игра Престолов“ и мне очень понравился сюжет и сам железный трон, за который шла война в фильме. Именно тогда идея не покидала меня и не давала покоя», — написал Киряков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Работа над скульптурой началась год назад. За это время кузнец сделал 20 мечей. Кузнец отметил, что на одно изделие в среднем уходит 3-4 часа. Каждый меч получается с разным авторским клеймом. Когда все они будут готовы, из них начнут собирать конструкцию трона. На сборку автор планирует потратить полгода.

Ранее URA.RU рассказало, что Антон Киряков создал перила для нового здания ТЮЗа в Перми. Большую популярность автору принесла скульптура «Лыжника», которая вызвала бурную реакцию в СМИ и интернете. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа. К 360-летию Кунгура Киряков установил арт-объект «Юбиляр», созданный из множества гвоздей. Также кузнец планировал создать в Кунгуре целый парк своих работ.

Автор сделал уже 20 мечей
Автор сделал уже 20 мечей
На каждом мече стоит клеймо автора
На каждом мече стоит клеймо автора

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Кузнец из города Кунгур (Пермский край) Антон Киряков создает трон из сериала «Игра престолов». Ранее он сделал скульптуру «Лыжник», которую активно обсуждали в интернете в октябре 2023 года. Для трона автор планирует выковать 130 железных мечей. «Лет 5 назад я увидел картину „Игра Престолов“ и мне очень понравился сюжет и сам железный трон, за который шла война в фильме. Именно тогда идея не покидала меня и не давала покоя», — написал Киряков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Работа над скульптурой началась год назад. За это время кузнец сделал 20 мечей. Кузнец отметил, что на одно изделие в среднем уходит 3-4 часа. Каждый меч получается с разным авторским клеймом. Когда все они будут готовы, из них начнут собирать конструкцию трона. На сборку автор планирует потратить полгода. Ранее URA.RU рассказало, что Антон Киряков создал перила для нового здания ТЮЗа в Перми. Большую популярность автору принесла скульптура «Лыжника», которая вызвала бурную реакцию в СМИ и интернете. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа. К 360-летию Кунгура Киряков установил арт-объект «Юбиляр», созданный из множества гвоздей. Также кузнец планировал создать в Кунгуре целый парк своих работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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