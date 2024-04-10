Пермский кузнец показал, как создает «Железный трон» из «Игры престолов». Фото

Пермяк Антон Киряков сковал 70 уникальных мечей для «Железного трона»
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Еще нужно сковать минимум 60 мечей (архивное фото) Фото:

Кузнец из Кунгура Пермского края Антон Киряков, который ранее прославился своей скульптурой «Лыжник», показал, как работает над новым проектом. Уже год он кует мечи, чтобы собрать из них «Железный трон» из сериала «Игра престолов». Каждый меч уникален, говорит Киряков.

«У нас уже больше 70 мечей в нашей коллекции — все разные. Каждый меч готовится с душой, подбирается металл — какой-то слоенный как тесто, какой-то подгорелый как уголек, но все это нам только на руку. Именно этого мы и добиваемся в создании „Железного трона“», — пишет кузнец в соцсети «ВКонтакте». Там же он опубликовал фото своей работы.

Как ранее рассказывало URA.RU, работу над троном Киряков начал давно. Параллельно он работает и над другими проектами. Например, к 360-летию Кунгура Киряков установил арт-объект «Юбиляр», созданный из множества гвоздей. Его авторству принадлежат и перила в новом здании ТЮЗа в Перми. Всероссийскую известность кузнецу принесла скульптура «Лыжника», которая вызвала бурную реакцию в СМИ и интернете. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа.

Счет мечам пошел на десятки
Счет мечам пошел на десятки
Фото:
Каждый создается по технологии
Каждый создается по технологии
Фото:
Всего нужно создать 130 мечей
Всего нужно создать 130 мечей
Фото:
Одинаковых среди них нет
Одинаковых среди них нет
Фото:
Вместе они образуют «Железный трон»
Вместе они образуют «Железный трон»
Фото:

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Кузнец из Кунгура Пермского края Антон Киряков, который ранее прославился своей скульптурой «Лыжник», показал, как работает над новым проектом. Уже год он кует мечи, чтобы собрать из них «Железный трон» из сериала «Игра престолов». Каждый меч уникален, говорит Киряков. «У нас уже больше 70 мечей в нашей коллекции — все разные. Каждый меч готовится с душой, подбирается металл — какой-то слоенный как тесто, какой-то подгорелый как уголек, но все это нам только на руку. Именно этого мы и добиваемся в создании „Железного трона“», — пишет кузнец в соцсети «ВКонтакте». Там же он опубликовал фото своей работы. Как ранее рассказывало URA.RU, работу над троном Киряков начал давно. Параллельно он работает и над другими проектами. Например, к 360-летию Кунгура Киряков установил арт-объект «Юбиляр», созданный из множества гвоздей. Его авторству принадлежат и перила в новом здании ТЮЗа в Перми. Всероссийскую известность кузнецу принесла скульптура «Лыжника», которая вызвала бурную реакцию в СМИ и интернете. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа.
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