Пермяк Антон Киряков сковал 70 уникальных мечей для «Железного трона»

Еще нужно сковать минимум 60 мечей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кузнец из Кунгура Пермского края Антон Киряков, который ранее прославился своей скульптурой «Лыжник», показал, как работает над новым проектом. Уже год он кует мечи, чтобы собрать из них «Железный трон» из сериала «Игра престолов». Каждый меч уникален, говорит Киряков.

«У нас уже больше 70 мечей в нашей коллекции — все разные. Каждый меч готовится с душой, подбирается металл — какой-то слоенный как тесто, какой-то подгорелый как уголек, но все это нам только на руку. Именно этого мы и добиваемся в создании „Железного трона“», — пишет кузнец в соцсети «ВКонтакте». Там же он опубликовал фото своей работы.

Как ранее рассказывало URA.RU, работу над троном Киряков начал давно. Параллельно он работает и над другими проектами. Например, к 360-летию Кунгура Киряков установил арт-объект «Юбиляр», созданный из множества гвоздей. Его авторству принадлежат и перила в новом здании ТЮЗа в Перми. Всероссийскую известность кузнецу принесла скульптура «Лыжника», которая вызвала бурную реакцию в СМИ и интернете. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа.

Счет мечам пошел на десятки Антон Киряков Фото:

Каждый создается по технологии Антон Киряков Фото:

Всего нужно создать 130 мечей Антон Киряков Фото:

Одинаковых среди них нет Антон Киряков Фото:

Вместе они образуют «Железный трон» Антон Киряков Фото: